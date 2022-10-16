Приметы на 18 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги были весь год

Что нельзя делать 18 октября / goodfon.ru

18 октября церковь почитает память святой мученицы Харитины Амисийской. В народе этот день носит название День Харитины.

В это день принято было прядь. Девушки собирались на вечерние посиделки и пряли. А вот уклонятся от этой работы считалось плохой приметой.

Обязательным обрядом на Харитины было выткать первый холст. Святая была покровительницей всех женщин, которые шили, вышивали, вязали и пряли.

Нить, вытканную 18 октября, называли священной. Обязательно такую нитку нужно завязать на три узла на левое запястье, чтобы защититься от порчи и сглаза.

Девочке, которая появлялась в этот день суждено было стать ткачихой-искусницей.

Обязательно нужно до 18 октября завершить все дела, которые начали ранее. Кроме того, если у вас накопились долги, их следует отдать.

Что нельзя делать 18 октября

Нельзя 18 октября свататься или жениться.

Нельзя 18 октября надевать ничего нового из одежды и аксессуаров.

Нельзя 18 октября переезжать на новое место.

Нельзя 18 октября никому завидовать.

Приметы на 18 октября

Если нет ветра на Харитины, то скоро ударят морозы.

Если птицы дружно улетают на юг, то зима будет холодной.

Если после восхода солнца туман исчез, то день будет солнечным.

Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.

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