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Приметы на 18 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

17 мая 2022, 18:26

18 мая нельзя ходить в гости и оставлять немытую посуду.

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Что нельзя делать 18 мая / pixabay

18 мая церковь почитает память мученицы Ирины. В народном календаре дата получила название Ирина (Арина) Рассадница, Ирина Лопатница. По приметам дня определяли, когда следует начинать посев.

На Ирину (Арину) Капустницу продолжали высаживать рассаду на грядки. Считалось, что это нельзя делать мужчинам.

Проводили в этот день и другие сельскохозяйственные работы - например, выжигали покосы, чтобы избавиться от старой, высохшей травы.

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя 18 мая ходить в гости. Можно еще долго не выйти замуж.

Нельзя 18 мая на ночь оставлять немытую посуду. Можно привлечь болезни и проблемы.

Нельзя 18 мая сплетничать и говорить плохо о других.

Нельзя 18 мая после захода солнца выходить на улицу.

Приметы на 18 мая

Если еловые почки распустились, то с посевом медлить нельзя.

Если зацвела черемуха, то скоро похолодает.

Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливое.

Если на Арину Капустницу плохая погода, то стоит надеяться на хороший урожай хлеба.

Если 18 мая на север плывут большие облака, то скоро начнется дождь.

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