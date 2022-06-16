Приметы на 18 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 18 июня / pixabay

18 июня церковь почитает память священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веке. В народе праздник называли Дорофеев день.

С этого дня начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.

В этот день хозяйки старались осмотреть свои огороды и будущий урожай. Также готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей.

Что нельзя делать 18 июня

Нельзя собирать сон-траву просто так. Можно заболеть.

Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.

Нельзя 18 июня одалживать деньги и брать в долг.

Приметы на 18 июня

Если хорошая погода на день Дорофея, то будет хороший урожай зерна.

Если ветер 18 июня дует с восточной стороны, то лето будет ветреным и дождливым.

Если выполоть весь бурьян в этот день, то он больше не появится.

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