Приметы на 18 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 18 июня и как привлечь удачу.
18 июня церковь почитает память священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веке. В народе праздник называли Дорофеев день.
С этого дня начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.
В этот день хозяйки старались осмотреть свои огороды и будущий урожай. Также готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей.
Что нельзя делать 18 июня
Нельзя собирать сон-траву просто так. Можно заболеть.
Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.
Нельзя 18 июня одалживать деньги и брать в долг.
Приметы на 18 июня
Если хорошая погода на день Дорофея, то будет хороший урожай зерна.
Если ветер 18 июня дует с восточной стороны, то лето будет ветреным и дождливым.
Если выполоть весь бурьян в этот день, то он больше не появится.
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