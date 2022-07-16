Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньги

Что нельзя делать 18 июля и как не попасть в беду.
18 июля церковь почитает память Афанасия Афонского. В народе праздник называется Афанасьев день и имеет свои особые традиции.
Вечером принято было выходить на улицу и смотреть на Луну. Если Луна быстро прячется за облака, то будет хороший урожай.
Женщины готовили вкусные угощения и обязательно пекли булочки в форме полумесяца.
В булочки и пироги добавляли мед, корицу, мак. Считалось, чем больше сдобы в выпечке, чем она сытнее, тем удачнее и богаче будет ваша семейная жизнь.
После приготовления вкусных угощений, приглашали в дом гостей.
Что нельзя делать 18 июля, чтобы не привлечь беду
Нельзя говорить плохое о людях и осуждать других. Можно навредить себе и разрушить все планы.
Нельзя брать в руки острые предметы. Можно получить рану, которая долго будет заживать.
Нельзя 18 июля начинать новых дел и проводить операции.
Приметы на 18 июля
Если на небе много звезд, то к ясной погоде.
Если луна в небе видна, то к богатому урожаю.
Если молодой месяц ярко светит, то осень будет сухая и теплая.
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