Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньги

Что нельзя делать 18 июля / goodfon.ru

18 июля церковь почитает память Афанасия Афонского. В народе праздник называется Афанасьев день и имеет свои особые традиции.

Вечером принято было выходить на улицу и смотреть на Луну. Если Луна быстро прячется за облака, то будет хороший урожай.

Женщины готовили вкусные угощения и обязательно пекли булочки в форме полумесяца.

В булочки и пироги добавляли мед, корицу, мак. Считалось, чем больше сдобы в выпечке, чем она сытнее, тем удачнее и богаче будет ваша семейная жизнь.

После приготовления вкусных угощений, приглашали в дом гостей.

Что нельзя делать 18 июля, чтобы не привлечь беду

Нельзя говорить плохое о людях и осуждать других. Можно навредить себе и разрушить все планы.

Нельзя брать в руки острые предметы. Можно получить рану, которая долго будет заживать.

Нельзя 18 июля начинать новых дел и проводить операции.

Приметы на 18 июля

Если на небе много звезд, то к ясной погоде.

Если луна в небе видна, то к богатому урожаю.

Если молодой месяц ярко светит, то осень будет сухая и теплая.

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