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Приметы на 18 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

17 февраля 2022, 11:03

Чтобы стать счастливым, стоит знать эти приметы и запреты на 18 февраля.

мороз
Что нельзя делать 18 февраля / goodfon.ru

18 февраля церковь почитает память святой мученицы Агафьи или Агаты. В этот день принято освещать каравай и соль. Такой оберег хранили в доме весь год.

Святую считают покровительницей домашнего скота. Посыпали солью сено, корм и другую еду животных.

Чтобы уберечь дом от зла, ходили в церковь. Освещали каравай, который весь год был оберегом и достатком для семьи.

В день Агафьи принято вспоминать умерших родственников. Хозяйки после ужина оставляли на столе угощения.

Что нельзя делать 18 февраля

Нельзя бить и ругать животных. Может случится страшное несчастье.

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Нельзя месить тесто и делать различную выпечку.

Нельзя 18 февраля отказывать в помощи близким.

Нельзя 18 февраля давать молоко младенцам.

Нельзя 18 февраля стричься. Можно еще долго искать свою вторую половинку.

Приметы на 18 февраля

Если 18 февраля стоят морозы, то лето будет сухим.

Если 18 февраля снег идет, то скоро холода отступят.

Если тепло 18 февраля, то скоро прибудет весна.

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