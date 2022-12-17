Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешным

18 декабря церковь почитает память преподобного Саввы Освященного. В этот день В народе праздник называют Саввин день, который имеет свои традиции и строгие запреты.
18 декабря хозяйки устраивали себе полноценный выходной и откладывали все дела. Согласно традициям, в Саввин день женщины не работали по дому. Единственное, что было принято делать в Саввин день - готовить. На столе должны быть постные пирожки, борщ, печеные яблоки.
В этот день принято было свататься. Верили, что такой брак будет очень удачным.
Чтобы привлечь удачу и достаток в день Саввы, под подушку клали монеты. Эта традиция схожа с подарками на большой религиозный праздник День святого Николая Чудотворца, который отмечается на следующий день 19 декабря.
Что нельзя делать 18 декабря
Нельзя беременным девушка мыть волосы. Можно привлечь болезни и беды.
Нельзя обижать животных, особенно лошадей. Может случиться несчастье.
Нельзя ругать детей и оскорблять близких.
Приметы на 18 декабря
Если в Саввин день в печи огонь красного цвета, то значит ждать сильную бурю.
Если из трубы дома валит сильный дым, то можно ждать беды.
Если белки 18 декабря оставляют свои гнезда и спускаются, то ждать потепления.
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