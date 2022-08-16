Приметы на 18 августа: какие 2 вещи запрещено делать перед Яблочным спасом, чтобы не потерять деньги

Что нельзя делать 18 августа / pixabay

18 августа церковь почитает память святого Евстигнея. В народе эта дата считается днем Евстигнея-житника.

Чтобы привлечь удачу, нужно в этот день съесть хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.

Согласно распространенной традиции, 18 августа запрещалось есть хлеб без соли или лука. Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.

18 августа, перед Яблочным Спасом, нужно убрать в доме и вымести весь мусор. Тогда год будет успешным.

Что нельзя делать 18 августа

Нельзя 18 августа долго спать. Можно не успеть закончить все работы.

Нельзя брать деньги в долг. Если нарушить запрет, то можно остаться без финансов совсем.

Нельзя 18 августа ругаться, ведь идет Успенский пост.

Приметы на 18 августа

Если лук созревал 18 августа, то считалось, что крестьянин урожай потерял.

Если пиявки на поверхность воды всплывают, то дождь будет.

Если земляные черви выползли 18 августа из-под земли, то ждите дождя.

Если вечером эхо слышится далеко, то будет теплый день.

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