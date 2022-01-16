Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 17 января / goodfon.ru

17 января церковь почитает память святых Зосимы и Феоктиста, а также отмечается Собор 70 апостолов.

Подходят к концу Святки, и нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше плохого. Люди старались уберечь свой дом от бед.

Молодые девушки, желая узнать будущее, выходили вечером во двор и смотрели на звезды.

Если Большая Медведица оказывалась справа, это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой девушка видела Млечный путь, это предвещало еще год жизни в ожидании жениха.

Обязательно 17 января нужно поесть меда. Добавить его в блюдо или съесть ложечку сладкого лакомства с теплой водой.

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Что нельзя делать 17 января

Нельзя отправляться в дальнее путешествие с маленькими детьми.

Нельзя 17 января обижать животных. Можно привлечь проблемы со здоровьем и неудачи.

Нельзя 17 января заниматься судебными делами, бизнесом, решать вопросы, связанные с недвижимостью.

Нельзя 17 января ссориться и конфликтовать.

Нельзя 17 января заключать браки. Семья будет несчастной.

Приметы на 17 января

Если снег на деревьях сучья гнет, то летом пчелы принесут много меда.

Если чистое небо, то к сильному половодью.

Если облака плывут низко, то к морозу.

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