Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

17 января нельзя обижать животных, иначе ждет беда.
17 января церковь почитает память святых Зосимы и Феоктиста, а также отмечается Собор 70 апостолов.
Подходят к концу Святки, и нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше плохого. Люди старались уберечь свой дом от бед.
Молодые девушки, желая узнать будущее, выходили вечером во двор и смотрели на звезды.
Если Большая Медведица оказывалась справа, это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой девушка видела Млечный путь, это предвещало еще год жизни в ожидании жениха.
Обязательно 17 января нужно поесть меда. Добавить его в блюдо или съесть ложечку сладкого лакомства с теплой водой.
Что нельзя делать 17 января
Нельзя отправляться в дальнее путешествие с маленькими детьми.
Нельзя 17 января обижать животных. Можно привлечь проблемы со здоровьем и неудачи.
Нельзя 17 января заниматься судебными делами, бизнесом, решать вопросы, связанные с недвижимостью.
Нельзя 17 января ссориться и конфликтовать.
Нельзя 17 января заключать браки. Семья будет несчастной.
Приметы на 17 января
Если снег на деревьях сучья гнет, то летом пчелы принесут много меда.
Если чистое небо, то к сильному половодью.
Если облака плывут низко, то к морозу.
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