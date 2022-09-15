Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богаче

Что нельзя делать 17 сентября / goodfon.ru

17 сентября церковь почитает память епископа Вавилы. Кроме того, в этот день отмечается праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина".

Кроме того, перед иконой молятся воины, которые просят защиту в бою, пожарные и врачи - при риске получить ожоги или увечья от огня.

Принято было 17 сентября ходить в церковь и помолиться, чтобы избавиться от болезни. Любой человек может попросить Неопалимую Купину "сжечь" его грехи.

Также 17 сентября люди обходили сеновалы и несколько раз протыкали их вилами. Считалось, что таким образом можно избавиться от нечистой силы и привлечь деньги.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя 17 сентября ссориться и ругаться.

Нельзя 17 сентября начинать важные дела.

Нельзя смотреть на огонь 17 сентября.

Приметы на 17 сентября

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.

Если большие муравьиные кучи, то к холодной зиме.

Если после дождя земля быстро подсохла, то ждать затяжного ненастья.

Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.

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