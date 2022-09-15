Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богаче

Что нельзя делать 17 сентября и как не попасть в беду.
17 сентября церковь почитает память епископа Вавилы. Кроме того, в этот день отмечается праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина".
Кроме того, перед иконой молятся воины, которые просят защиту в бою, пожарные и врачи - при риске получить ожоги или увечья от огня.
Принято было 17 сентября ходить в церковь и помолиться, чтобы избавиться от болезни. Любой человек может попросить Неопалимую Купину "сжечь" его грехи.
Также 17 сентября люди обходили сеновалы и несколько раз протыкали их вилами. Считалось, что таким образом можно избавиться от нечистой силы и привлечь деньги.
Что нельзя делать 17 сентября
Нельзя 17 сентября ссориться и ругаться.
Нельзя 17 сентября начинать важные дела.
Нельзя смотреть на огонь 17 сентября.
Приметы на 17 сентября
Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.
Если большие муравьиные кучи, то к холодной зиме.
Если после дождя земля быстро подсохла, то ждать затяжного ненастья.
Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.
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