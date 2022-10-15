Приметы на 17 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год был достаток в доме

Что нельзя делать 17 октября / pixabay

17 октября церковь почитает память священномученика Ерофея. В народе праздник принято называть Ерофеев день.

Ранее считалось, что с этого дня начинаются зимние холода. Это благоприятный день, чтобы перебрать, почистить и проветрить зимнюю одежду и обувь.

Верили, что зима будет счастливой и в достатке, если убрать в доме и навести порядок в шкафу.

Также нужно было проверить все продуктовые запасы.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя женщинам разговаривать с незнакомцами. Можно навлечь порчу и сглаз.

Нельзя 17 октября ходить в лес.

Нельзя 17 октября играть свадьбу и венчаться. Верили, что в семье будут одни ссоры, скандалы и недопонимания.

Нельзя 17 октября поддаваться на чужие уговоры, вы можете стать жертвой обмана.

Нельзя 17 октября много работать.

Нельзя 17 октября разговаривать о болезнях, неудачах и потерях.

Нельзя 17 октября употреблять алкогольные напитки.

Нельзя 17 октября снимать нательный крест. Можно потерять всю защиту.

Приметы на 17 октября

Если вечером небо стало красного цвета, то ждать ветреной погоды.

Если выпал первый снег, через 40 дней наступит настоящая зима.

Если птицы нахохлились, то будет ненастная погода.

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