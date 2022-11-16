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Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семье

16 ноября 2022, 09:25

Как привлечь удачу 17 ноября и что делать запрещено в этот день.

осень, приметы
Что нельзя делать 17 ноября / goodfon.ru

17 ноября церковь почитает память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Раньше верили, что 17 ноября несчастливый день.

Люди старались не выходить из дома без особой надобности. В доме можно убирать, стирать.

Хорошо перестирать все шторы и убрать негатив из дома. Хозяйки обязательно готовить вкусные пироги с орехами и медом.

Что нельзя делать 17 ноября

Нельзя одалживать ничего соседям в этот день. Можете отдать свое счастье.

Нельзя начинать никаких новых дел.

Нельзя приглашать в гости в дом даже самых близких родственников.

Нельзя 17 ноября одалживать деньги.

Нельзя 17 ноября заключать важные сделки.

Приметы на 17 ноября

Если установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.

Если увидели белые круги вокруг солнца, то ждать снежную бурю.

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