Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 17 мая и отпугнуть беду.
17 мая церковь почитает память мученицы Пелагии Тарсийской. Святая Пелагея считалась заступницей птиц, невинных девиц и всех несправедливо обиженных.
Вечером 17 мая принято было этого выносить в огород надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили посуду на самую середину грядки.
Считалось, что это отпугнет нечистую силу и огородных вредителей. В этот день есть много и примет, которые старались соблюдать.
Что нельзя делать 17 мая
Нельзя 17 мая резать петухов и кур. Можно потерять всю птицу.
Нельзя 17 мая употреблять в пищу куриное мясо.
Нельзя 17 мая стричь ногти. Можно потерять все благополучие и достаток.
Нельзя 17 мая обижать птиц и животных.
Приметы на 17 мая
Если 17 мая много майских жуков, то ждать засухи.
Если зацвела калина, можно сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.
Если кукушка кукует, то будет хорошая погода.
Если идет сильный дождь, то будет хороший урожай.
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