Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 17 мая / pixabay

17 мая церковь почитает память мученицы Пелагии Тарсийской. Святая Пелагея считалась заступницей птиц, невинных девиц и всех несправедливо обиженных.

Вечером 17 мая принято было этого выносить в огород надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили посуду на самую середину грядки.

Считалось, что это отпугнет нечистую силу и огородных вредителей. В этот день есть много и примет, которые старались соблюдать.

Что нельзя делать 17 мая

Нельзя 17 мая резать петухов и кур. Можно потерять всю птицу.

Нельзя 17 мая употреблять в пищу куриное мясо.

Нельзя 17 мая стричь ногти. Можно потерять все благополучие и достаток.

Нельзя 17 мая обижать птиц и животных.

Приметы на 17 мая

Если 17 мая много майских жуков, то ждать засухи.

Если зацвела калина, можно сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.

Если кукушка кукует, то будет хорошая погода.

Если идет сильный дождь, то будет хороший урожай.

Читайте также: