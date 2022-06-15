Приметы на 17 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 17 июня / pixabay

17 июня церковь почитает память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей.

Верили, если красная заря, то ждать ветра и дождя. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

В этот день было принято удобрять землю, считалось, что почва принесет урожай.

К тому же хозяйки 17 июня сеяли гречку – считается, что тогда она даст отменный урожай.

Что нельзя делать 17 июня

Нельзя 17 июня ссориться и ругаться. Можно проблемы в дом впустить.

Нельзя 17 июня обманывать и говорить плохое о людях.

Нельзя 17 июня пить алкоголь. Можно проблемы со здоровьем привлечь.

Приметы на 17 июня

Если душно на восходе, то будет плохая погода.

Если радуга на востоке, будет хорошая погода, а на западе, то ждать ненастья.

Если ярко пахнет цветами, то ждать дождь.

Если 17 июня дождь, то будет стоять сильная жара еще долго.

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