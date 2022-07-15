Приметы на 17 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 17 июля / goodfon.ru

17 июля церковь почитает память преподобной Марфы. В народе наши предки называли день Андрея Налива, зачастую к этому дню наливались овсяные колосья.

Если сегодня будет лить дождь, то ждать хорошего урожая осенью. Хозяйки готовили вкусную овсяную кашу на завтрак и добавляли фрукты.

Также можно приготовить овсяные блинчики или ароматную выпечку.

Что нельзя делать 17 июля

Нельзя 17 июля ничего планировать на будущее. Все планы будут разбиты.

Нельзя одалживать деньги и проводить важные финансовые переговоры. Можно потерять все сбережения.

Нельзя лениться и бездельничать 17 июля.

Приметы на 17 июля

Если листья на растениях начали желтеть, то осень будет ранней.

Если гром и много облаков на небе, то ливни будут затяжными.

Если много ягод в лесу, то зима будет морозной.

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