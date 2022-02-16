Приметы на 17 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что запрещено делать 17 февраля в день Николая Студеного.
17 февраля церковь почитает память преподобного Николая Исповедника. Наши предки называли святого Студеным.
Он служил игуменом в Студийском монастыре - одном из самых древних и знаменитых в Константинополе. Считается, что почти каждый год в этот день крепчает мороз.
Хозяйки в этот день готовили вкусные угощения, убирали в доме и наводили порядки.
Наши предки называли 17 февраля удачным днем для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу.
Считалось, что в этот день можно побороть тяжелый недуг.
Что нельзя делать 17 февраля на Николая Студеного
Нельзя 17 февраля ходить в лес. Можно привлечь неудачи и проблемы со здоровьем.
Нельзя 17 февраля отправляться в дальнюю дорогу.
Нельзя 17 февраля выходили на улицу после заката, чтобы не навлечь неприятности.
Нельзя 17 февраля желать другим зла, проклинать и завидовать.
Нельзя 17 февраля стричься, обрезать ногти и мыться.
Приметы на 17 февраля Николу Студеного
Если иней на Николу, то к хорошему урожаю.
Если лес почернел, то скоро будет оттепель.
Если ветки ели к низу сгибаются, то будет снег.
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