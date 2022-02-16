УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 17 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

16 февраля 2022, 11:03

Что запрещено делать 17 февраля в день Николая Студеного.

мороз
Что нельзя делать 17 февраля / goodfon.ru

17 февраля церковь почитает память преподобного Николая Исповедника. Наши предки называли святого Студеным.

Он служил игуменом в Студийском монастыре - одном из самых древних и знаменитых в Константинополе. Считается, что почти каждый год в этот день крепчает мороз.

Хозяйки в этот день готовили вкусные угощения, убирали в доме и наводили порядки.

Наши предки называли 17 февраля удачным днем для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу.

Считалось, что в этот день можно побороть тяжелый недуг.

Реклама

Что нельзя делать 17 февраля на Николая Студеного

Нельзя 17 февраля ходить в лес. Можно привлечь неудачи и проблемы со здоровьем.

Нельзя 17 февраля отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя 17 февраля выходили на улицу после заката, чтобы не навлечь неприятности.

Нельзя 17 февраля желать другим зла, проклинать и завидовать.

Нельзя 17 февраля стричься, обрезать ногти и мыться.

Приметы на 17 февраля Николу Студеного

Если иней на Николу, то к хорошему урожаю.

Если лес почернел, то скоро будет оттепель.

Если ветки ели к низу сгибаются, то будет снег.

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успехГороскоп на сегодня, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успех Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииРакетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение России Вторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действийВторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действий Россия отводит войска от украинских границ: колонны военных и техники двинулсь в гарнизоныРоссия отводит войска от украинских границ: колонны военных и техники двинулсь в гарнизоны "Вторжение принесет страдания": в Белом доме поведали детали разговора с Путиным"Вторжение принесет страдания": в Белом доме поведали детали разговора с Путиным
11:43

Путин получил обращение Госдумы о признании "ЛДНР"

11:32

Подсолнечное масло продолжит дорожать, при этом его качество снижается: в чем причиныВидео

11:32

Холостяк 12 сезон: проект кардинально изменит правила уже в первом выпускеВидео

11:26

Порошенко "дышит в спину" Зеленскому: опубликован свежий президентский рейтинг

11:20

Готовы к диалогу и военному сотрудничеству: в Беларуси призвали к переговорам с Украиной

Реклама
11:11

Предприятия Метинвеста подняли государственные флаги в День единения

11:03

Приметы на 17 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:54

Президент Зеленский и первая леди запустили в соцсетях челлендж ко Дню единения

10:50

"России лучше три раза подумать, прежде чем нападать": Кулеба сделал эмоциональное заявлениеВидео

10:41

"Реакция будет мгновенной": в МВД сделали жесткое заявление на фоне возможных случаев сепаратизмаВидео

10:34

Положинский подписал контракт с ВСУ, а Тополя вступил в ряды теробороныВидео

10:10

Пенсионеры могут потратить "тысячу Зеленского" на коммуналку: механизм действий

10:06

Вторжение России: британский таблоид, назвавший время атаки, объяснил, почему Путин не решился

10:00

Не дошел домой из школы: на Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего 6-летнего мальчика

10:00

Почему Путин не будет торопиться признавать ОРДЛОмнение

09:29

В России заявили о начале отвода войск из аннексированного Крыма

09:05

Провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас жестко ответим – РезниковВидео

08:50

"С Днем единения, сине-желтые": Зеленский обратился к украинцам во время телемарафона нацединстваВидео

08:35

Коронавирус в Украине 16 февраля выявили у 31,5 тыс. человек: названы самые зараженные регионы

08:11

Украину накроют дожди с мокрым снегом: где ждать непогоды

Реклама
08:00

Общенациональный телемарафон #UAразом: онлайн-трансляция

07:41

"Войны редко начинаются в среду": посол РФ в ЕС отверг вероятность вторжения в Украину 16 февраля

07:31

3 вещи времен СССР, которые хорошая хозяйка никогда не выбросит из своего интерьераВидео

07:29

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

07:27

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успехВидео

07:15

США не будут давить на Украину относительно членства в НАТО - Белый дом

07:10

Решение РФ по Донбассу и крах "Минска": Гармаш объяснил, почему Москва не пойдет на признание "ЛДНР"

06:36

Вторжение России в Украину может произойти на этой неделе - БлинкенВидео

06:14

Запад и Россия почти договорились, вторжение откладывается до осенимнение

05:50

Три привычки, которые помогут улучшить память без лекарств

05:40

Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минутВидео

05:28

Вступление Украины в НАТО: Шольц сделал прогноз по расширению Альянса

05:01

Инопланетная блондинка в кружевах: Надя Дорофеева в пикантном корсете ошеломила фанатовВидео

05:00

Воскресит даже почти мертвый цветок: как приготовить дома дешевое и самое эффективное удобрение

04:31

В прозрачном платье и с горящими глазами: прима-балерина Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой

04:10

Погода в Украине: каким будет конец февраляВидео

03:55

Что нужно есть в каждый прием пищи для максимальной пользы - ответ диетолога

03:35

Они есть в каждом холодильнике: какие продукты вызывают прыщи

03:26

Дочь Брежневой засветила соски без бюстгальтера

02:33

Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

Реклама
01:51

Приметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

01:22

"Я являюсь личным врагом Путина": Гордон рассказал, зачем вывез всю семью из УкраиныВидео

00:55

3 простые повседневные привычки, которые помогут улучшить памятьВидео

00:39

Назван уникальный напиток, замедляющий старение: вкус неимоверный, а польза удивительнаяВидео

00:36

Республиканцы и демократы пригрозили РФ жесткими санкциями: заявление лидеров Сената

00:11

У Байдена ответили по новой дате нападения России на Украину

00:08

У Путина предлагают украинцам "поставить будильники"

15 февраля, вторник
23:52

Евросоюз пригрозил России санкциями в случае признания "ЛДНР"

23:35

Байден: Мы заплатим любую цену за санкции, если РФ нападет на Украину

23:21

Байден пригрозил Путину "международным осуждением" в случае вторжения в Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять