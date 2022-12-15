Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливым

17 декабря церковь почитает память великомученицы Варвары Илиопольской. Это праздник называли Варварин день, Бабий день или Варварины морозы.
Мощи святой Варвары хранятся во Владимирском соборе в Киеве.
17 декабря на Варвару было принято устраивать гадания - девушки старались заглянуть в будущее и узнать имя суженого.
Самый простой способ гадания на Варвару. Вечером молодые девушки прятали три лавровых листа под подушку с именами трех мужчин. Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.
Обязательно стоит сходить в церковь на Варвару. Женщины просили об исцелении от болезней и о здоровье ребенка.
Также было принято готовить вареники с творогом и кашу. Обязательно в блюда добавляли мак.
Что нельзя делать 17 декабря на Варвару
Нельзя 17 декабря вязать, шить и вышивать.
Нельзя 17 декабря убирать в доме.
Нельзя 17 декабря употреблять слишком жирную пищу.
Нельзя 17 декабря устраивать скандалы, ругаться и злиться.
Приметы на 17 декабря в день Варвары
Если на небе 17 декабря много звезд, то скоро ударят морозы.
Если в Варварин день закат красного цвета, то день будет ясный.
Если 17 декабря стукнул мороз, то холода продержатся еще долгое время.
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