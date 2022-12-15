Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливым

Что нельзя делать в день Варвары и как привлечь удачу 17 декабря.

День святой варвары приметы и что нельзя делать 17 декабря / pixabay

17 декабря церковь почитает память великомученицы Варвары Илиопольской. Это праздник называли Варварин день, Бабий день или Варварины морозы.

Мощи святой Варвары хранятся во Владимирском соборе в Киеве.

17 декабря на Варвару было принято устраивать гадания - девушки старались заглянуть в будущее и узнать имя суженого.

Самый простой способ гадания на Варвару. Вечером молодые девушки прятали три лавровых листа под подушку с именами трех мужчин. Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.

Обязательно стоит сходить в церковь на Варвару. Женщины просили об исцелении от болезней и о здоровье ребенка.

Также было принято готовить вареники с творогом и кашу. Обязательно в блюда добавляли мак.

Что нельзя делать 17 декабря на Варвару

Нельзя 17 декабря вязать, шить и вышивать.

Нельзя 17 декабря убирать в доме.

Нельзя 17 декабря употреблять слишком жирную пищу.

Нельзя 17 декабря устраивать скандалы, ругаться и злиться.

Приметы на 17 декабря в день Варвары

Если на небе 17 декабря много звезд, то скоро ударят морозы.

Если в Варварин день закат красного цвета, то день будет ясный.

Если 17 декабря стукнул мороз, то холода продержатся еще долгое время.

Читайте также"С 20 декабря начнется борьба": астролог назвала город Украины, из которого нужно уехать до весны

Читайте также: