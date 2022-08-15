Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньги

Что нельзя делать 17 августа / goodfon.ru

17 августа церковь почитает памят семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина.

В народе отмечают день Авдотьи Малиновки. В народе называли день Евдокии.

В этот день принято было собирать травы и сушить мяту. Верили, что зимой можно избавиться от болезней.

Если сегодня съесть один лепесток мяты, то удачу можно привлечь.

Люди считали, что, начиная с этого дня в лесу поспевает малина. Ходили собирали урожай и делали заготовки на зиму.

Также женщины собирали огурцы, потому что позже они уже не растут.

Чтобы ваши дела увенчались успехов, стоит доделать все старые и нерешенные вопросы.

Что нельзя делать 17 августа

Нельзя 17 августа брать деньги в долг. Можно лишиться всего благополучия.

Нельзя 17 августа продавать личные вещи. Можно лишиться удачи.

Нельзя 17 августа начинать новые дела.

Приметы на 17 августа

Если пасмурная погода, то таким будет и ноябрь.

Если сегодня пройдет дождь, то все неубранное сено сгниет.

Если увидели кривой огурец на огороде, то ждать неприятностей.

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