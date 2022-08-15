Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньги

Что нельзя делать 17 августа и как не попасть в беду.
17 августа церковь почитает памят семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина.
В народе отмечают день Авдотьи Малиновки. В народе называли день Евдокии.
В этот день принято было собирать травы и сушить мяту. Верили, что зимой можно избавиться от болезней.
Если сегодня съесть один лепесток мяты, то удачу можно привлечь.
Люди считали, что, начиная с этого дня в лесу поспевает малина. Ходили собирали урожай и делали заготовки на зиму.
Также женщины собирали огурцы, потому что позже они уже не растут.
Чтобы ваши дела увенчались успехов, стоит доделать все старые и нерешенные вопросы.
Что нельзя делать 17 августа
Нельзя 17 августа брать деньги в долг. Можно лишиться всего благополучия.
Нельзя 17 августа продавать личные вещи. Можно лишиться удачи.
Нельзя 17 августа начинать новые дела.
Приметы на 17 августа
Если пасмурная погода, то таким будет и ноябрь.
Если сегодня пройдет дождь, то все неубранное сено сгниет.
Если увидели кривой огурец на огороде, то ждать неприятностей.
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