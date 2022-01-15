Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в беду

Что нельзя делать 16 января / goodfon.ru

16 января церковь почитает память пророка Малахии и святого мученика Гордия. В этот день верили, что Гордей может все отнять, если сильно хвастаться своими обновками.

Святой Гордей был покровителем домашних животных. Кроме того, можно было избавиться от недугов и проблем 16 января. Если помолиться святому Малахию и Гордию, то болезнь вскоре отступит.

Хозяйки готовили блюда из творога – творожные лепешки, сырники, которые считались залогом счастья в доме. Люди верили, что это поможет избежать несчастий и тоски в жизни.

Чтобы задобрить домового оставляли кусок пирога на столе.

Что нельзя делать 16 января в Гордеев день

Нельзя лениться и проявлять гордыню 16 января. Можно обрести проблемы со здоровьем.

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Нельзя 16 января пробовать новые продукты. Можно отравиться и привлечь проблемы с желудком.

Нельзя 16 января вечером делать тяжелую работу. Можно серьезно пораниться.

Нельзя 16 января брать в долг. Можно долго ждать обещанных денег.

Приметы на 16 января в Гордеев день

Если метель за окном в Гордеев день, то пчелы будут хорошо роиться.

Если иней на деревьях, то к ясной и сухой погоде.

Если звезды на небе яркие, то погода будет ясной.

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