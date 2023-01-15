Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушать

Что нельзя делать 16 января и как привлечь удачу в этот день.

Что нельзя делать 16 января / goodfon.ru

16 января церковь почитает память святого пророка Малахия и мученика Гордии. В народе день называли Гордеев.

Женщины в этот день варили кашу на молоке. Верили, что это принесет в дом достаток.

После новогодних праздников старались подготовиться к Крещению. В доме убирали, стирали и выносили мусор. Это был обязательный ритуал, который поможет очистить жилище от неприятностей.

Что нельзя делать 16 января

Нельзя 16 января хвастаться ни своим добром, ни здоровьем. Верили, что можно все потерять.

Нельзя 16 января вечером заниматься тяжелым трудом.

Нельзя 16 января ссориться и злиться.

Приметы 16 января

Если иней на деревьях, то к ясной погоде.

Если звезды ярко мерцают, то к солнечной погоде.

Если весь день идет снег, то ночью ударит сильный мороз.

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