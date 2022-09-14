Приметы на 16 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на всю осень

Что нельзя делать 16 сентября / goodfon.ru

16 сентября церковь почитает память мученицы Василисы. Также в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны.

В этот день было принято наводить порядок в доме. Мужчины убирали в сарае, а женщины в доме или квартире.

Верили, что уборка может привлечь деньги и большую удачу осенью. Если что-то сломалось в доме, то нужно обязательно выбросить. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя 16 сентября много есть и переедать.

Нельзя жениться и венчаться 16 сентября. Можно беды привлечь.

Нельзя ругаться и сквернословить 16 сентября.

Приметы на 16 сентября

Если гром гремит, то к долгой и теплой осени.

Если теплый день, то к поздней весне.Если красный закат, то к холодам или заморозкам.

Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.

Если туман в полнолуние или новолуние, то к ясной погоде.

Если увидели большие муравейники, то к суровой зиме.

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