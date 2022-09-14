Приметы на 16 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на всю осень

Что нельзя делать 16 сентября и как привлечь удачу.
16 сентября церковь почитает память мученицы Василисы. Также в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны.
В этот день было принято наводить порядок в доме. Мужчины убирали в сарае, а женщины в доме или квартире.
Верили, что уборка может привлечь деньги и большую удачу осенью. Если что-то сломалось в доме, то нужно обязательно выбросить. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.
Что нельзя делать 16 сентября
Нельзя 16 сентября много есть и переедать.
Нельзя жениться и венчаться 16 сентября. Можно беды привлечь.
Нельзя ругаться и сквернословить 16 сентября.
Приметы на 16 сентября
Если гром гремит, то к долгой и теплой осени.
Если теплый день, то к поздней весне.Если красный закат, то к холодам или заморозкам.
Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.
Если туман в полнолуние или новолуние, то к ясной погоде.
Если увидели большие муравейники, то к суровой зиме.
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