Приметы на 16 октября: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы не попасть в беду

Как привлечь удачу 16 октября и что нельзя делать.
16 октября церковь почитает память священномученика Дионисия Ареопагита. Женщины следили за всеми членами семьи в этот день, чтобы никто не заболел.
Издавна верили, что если заболеть в эту пору, то недуг может перерасти в хронический. Чтобы не заболеть в этот день использовали осиновую кору, которую следовало носить с собой - она была защитой и от болезней, и от сглаза.
Против неприятностей и бед использовали лук, чеснок, редьку и соль - говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.
Что нельзя делать 16 октября
Нельзя 16 октября смотреть в зеркало на свое отражение. Можно навлечь на себя беду и серьезные неудачи.
Нельзя брать деньги на дороге. Можно лишиться достатка и влезть в долги.
Нельзя совершать крупные покупки 16 октября. Они не прослужит долгое время и не принесут радости.
Приметы на 16 октября
Если темные облака, то ждать скорого снегопада.
Если галки собираются стаями и кричат, то будет ясная погода.
Если воробьи перелетают стайками с места на место, то ждать ненастье.
Если мыши копают норы на южную сторону, то зима будет холодной.
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