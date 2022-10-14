Приметы на 16 октября: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы не попасть в беду

Что нельзя делать 16 октября / goodfon.ru

16 октября церковь почитает память священномученика Дионисия Ареопагита. Женщины следили за всеми членами семьи в этот день, чтобы никто не заболел.

Издавна верили, что если заболеть в эту пору, то недуг может перерасти в хронический. Чтобы не заболеть в этот день использовали осиновую кору, которую следовало носить с собой - она была защитой и от болезней, и от сглаза.

Против неприятностей и бед использовали лук, чеснок, редьку и соль - говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.

Что нельзя делать 16 октября

Нельзя 16 октября смотреть в зеркало на свое отражение. Можно навлечь на себя беду и серьезные неудачи.

Нельзя брать деньги на дороге. Можно лишиться достатка и влезть в долги.

Нельзя совершать крупные покупки 16 октября. Они не прослужит долгое время и не принесут радости.

Приметы на 16 октября

Если темные облака, то ждать скорого снегопада.

Если галки собираются стаями и кричат, то будет ясная погода.

Если воробьи перелетают стайками с места на место, то ждать ненастье.

Если мыши копают норы на южную сторону, то зима будет холодной.

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