Приметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачу

Что нельзя делать 16 ноября / pixabay

16 ноября церковь почитает память святой Анны Всеволодны - дочери киевского князя Всеволода Ярославовича.

В этот день принято было готовить вкусные пироги с замороженными ягодами - брусникой, клюквой, малиной.

Девушки и женщины в этот день пряли, вышивали и вязали.

Чтобы удачу привлечь, можно убрать в доме. Навести порядки в шкафах и выбросить ненужные вещи.

Что нельзя делать 16 ноября

Нельзя ходить в поле и огород 16 ноября.

Нельзя шуметь и громко веселиться.

Нельзя 16 ноября выходить из дома без особой нужны.

Нельзя 16 ноября ссориться с кем-то и отправляться в дальнюю дорогу.

Приметы на 16 ноября

Если снег и мороз ударили, что хлеб будет расти хорошо.

Если дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются, то ждать тепла.

Если дым из трубы опускается вниз и стелется по земли, то ждать оттепели.

Читайте такжеКакие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года 2023, чтобы привлечь деньги и удачу на весь год

Читайте также: