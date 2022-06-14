Приметы на 16 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 16 июня / pixabay

16 июня церковь почитает память мученика Лукиана Бельгийского. Праздник называли "ветряком" потому, что по направлению ветров в этот день судят о будущей погоде и урожайности.

В народе 16 июня отмечают день Лукьяна Ветряка. В этот день люди наблюдали за ветром и по его направлению судили о погоде.

Верили, если ветер северо-западный, то к сырой погоде, а если ветер с востока приносит болезни.

Что нельзя делать 16 июня

Нельзя 16 июня ругаться и сквернословить.

Нельзя 16 июня завидовать людям и говорить плохо.

Нельзя 16 июня одалживать деньги.

Приметы на 16 июня

Если утренний туман по воде бежит, то к ясному погожему дню.

Если совы кричат, то скоро ждать непогоды.

Если проливной дождь, то к большому урожаю грибов.

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