Приметы на 16 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 16 июня и что делать нельзя.
16 июня церковь почитает память мученика Лукиана Бельгийского. Праздник называли "ветряком" потому, что по направлению ветров в этот день судят о будущей погоде и урожайности.
В народе 16 июня отмечают день Лукьяна Ветряка. В этот день люди наблюдали за ветром и по его направлению судили о погоде.
Верили, если ветер северо-западный, то к сырой погоде, а если ветер с востока приносит болезни.
Что нельзя делать 16 июня
Нельзя 16 июня ругаться и сквернословить.
Нельзя 16 июня завидовать людям и говорить плохо.
Нельзя 16 июня одалживать деньги.
Приметы на 16 июня
Если утренний туман по воде бежит, то к ясному погожему дню.
Если совы кричат, то скоро ждать непогоды.
Если проливной дождь, то к большому урожаю грибов.
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Автор: Маша Тупченко