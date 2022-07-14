Приметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июля

Почему 16 июля считают самым опасным днем.
16 июля церковь почитает память святых мучеников Мокия и Марка. В народе день называли Маков.
Считалось, что этот день несчастливый, поэтому сегодня не стоит начинать никаких дел. На Маков день собирали семена мака и пытались закончить сенокос, ведь впереди были дожди.
В этот день лучше не начинать ничего нового и быть осторожным.
Что нельзя делать 16 июля
Нельзя одалживать деньги и брать в долг.
Нельзя 16 июля начинать новые дела и подписывать договора.
Нельзя 16 июля ссориться и ругаться с близкими.
Нельзя 16 июля переезжать.
Приметы на 16 июля
Если гром и грозы 16 июля, то непогода будет длительной.
Если комары и мошки вьются кругами, то погода будет ясной в течение всей недели.
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Автор: Маша Тупченко