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Приметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

15 февраля 2022, 11:03

Что запрещено делать 16 февраля в день Семена и Анны.

мороз
Что нельзя делать 16 февраля / pixabay

16 февраля церковь почитает память Симеона Богоприимца и святой Анны. В народе этот день называли святых Семена и Анны.

Святую Анну считают покровительницей всех младенцев. Молодые родители просили здоровья ребенку и счастливой судьбы.

Считалось, чтобы весь год жить в достатке и любви, стоит усердно работать в доме.

Хозяйки убирали в доме, вытирали пыль, гладили и стирали. Мужчины помогали по дому и делали ремонт.

Что нельзя делать 16 февраля в день Семена и Анны

Нельзя лениться и долго отдыхать. Можно привлечь проблемы.

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Нельзя ругать детей 16 февраля. Они могут долго болеть.

Нельзя 16 февраля употреблять алкоголь.

Нельзя 16 февраля брать деньги в долг и отдавать долги.

Нельзя 16 февраля одевать вещи черного и темного цветов.

Нельзя 16 февраля одевать грязную одежду.

Приметы на 16 февраля в день Семена и Анны

Если снег идет хлопьями, то к дождливому лету.

Если воробьи расчирикались 16 февраля, то ждать ранней весны.

Если мороз на улице, то будет холодное лето.

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