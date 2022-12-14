Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедности

Как привлечь удачу 16 декабря и что нельзя делать в этот день.

Что нельзя делать 16 декабря / goodfon.ru

16 декабря церковь почитает память Иоанна Молчальника. Чтобы удача вам улыбнулась, нельзя много говорить и обещать в этот день.

Люди верили, что 16 декабря важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека.

Молчание избавит от невзгод, но и принесет большую удачу.

Что нельзя делать 16 декабря

Нельзя вступать в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.

Нельзя 16 декабря петь, танцевать и устраивать шумные вечеринки.

Нельзя 16 декабря до 3 часов ночи выходить на улицу. Это наиболее опасный период для человека.

Нельзя 16 декабря давать обещания. Можно пролететь и его не исполнить.

Приметы на 16 декабря

Если снегири 16 декабря чирикают под окном, то ждать оттепели.

Если кошка умывается и вылизывает лапки, то погода вскоре будет теплой и солнечной.

Если кошка жмется к батарее, то ждать мороза.

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