Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедности

16 декабря церковь почитает память Иоанна Молчальника. Чтобы удача вам улыбнулась, нельзя много говорить и обещать в этот день.
Люди верили, что 16 декабря важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека.
Молчание избавит от невзгод, но и принесет большую удачу.
Что нельзя делать 16 декабря
Нельзя вступать в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.
Нельзя 16 декабря петь, танцевать и устраивать шумные вечеринки.
Нельзя 16 декабря до 3 часов ночи выходить на улицу. Это наиболее опасный период для человека.
Нельзя 16 декабря давать обещания. Можно пролететь и его не исполнить.
Приметы на 16 декабря
Если снегири 16 декабря чирикают под окном, то ждать оттепели.
Если кошка умывается и вылизывает лапки, то погода вскоре будет теплой и солнечной.
Если кошка жмется к батарее, то ждать мороза.
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