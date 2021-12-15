Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в беду

Что нельзя делать 16 декабря / pixabay

16 декабря церковь почитает память преподобного Иоанна Молчальника. Наши предки этот день называли Молчальником.

Люди старались ходить в церковь, просить святого и здоровье родных. Без лишней необходимости в этот день разговаривать не стоит. Верили, что тот, кто промолчит в течение дня, весь следующий год будет красноречив.

Молчание в этот день принесет человеку удачу.

Что нельзя делать 16 декабря

Нельзя много веселиться. В противном случае в ближайшее время могут произойти неприятные ситуации.

Нельзя ссориться, конфликтовать и выяснять отношения. Если устроить скандал в это время с кем-либо, то произойдет серьезный разлад в любой сфере.

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Нельзя 15 декабря выходить на улицу после заката солнца, недобрые силы могут украсть голос.

Нельзя рассказывать о себе малознакомым людям.

Приметы на 16 декабря

Если птицы под окном заливается, то скоро потеплеет.

Если зимой снега немного, то урожай будет небольшим.

Если поленья трещат в костре, то к сильному морозу.

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