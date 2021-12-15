Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в беду

Молчание 16 декабря принесет человеку удачу.
16 декабря церковь почитает память преподобного Иоанна Молчальника. Наши предки этот день называли Молчальником.
Люди старались ходить в церковь, просить святого и здоровье родных. Без лишней необходимости в этот день разговаривать не стоит. Верили, что тот, кто промолчит в течение дня, весь следующий год будет красноречив.
Молчание в этот день принесет человеку удачу.
Что нельзя делать 16 декабря
Нельзя много веселиться. В противном случае в ближайшее время могут произойти неприятные ситуации.
Нельзя ссориться, конфликтовать и выяснять отношения. Если устроить скандал в это время с кем-либо, то произойдет серьезный разлад в любой сфере.
Нельзя 15 декабря выходить на улицу после заката солнца, недобрые силы могут украсть голос.
Нельзя рассказывать о себе малознакомым людям.
Приметы на 16 декабря
Если птицы под окном заливается, то скоро потеплеет.
Если зимой снега немного, то урожай будет небольшим.
Если поленья трещат в костре, то к сильному морозу.
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