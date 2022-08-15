Приметы на 16 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в беду

Что нельзя делать 16 августа и как привлечь удачу.
16 августа церковь почитает память преподобного Антония Римлянина. В народе этот день называется Антона Вихревея или Малинником, и главные традиции связаны именно с малиной.
В этот день было принято отправляться в лес собирать малину и ежевику, которые как раз полностью созревали. Считалось, что ягоды на Малинника приобретают целебные свойства.
Малину издавна использовали при простудных заболеваниях, и не только. С ней пекли пироги, готовили варенье, варили компоты.
Также в этот день собирали черемуху, которую использовали в лечении разных болезней ЖКТ.
В этот день можно заключать браки. Верили, что семья будет счастливой.
Что нельзя делать 16 августа
Нельзя 16 августа убирать в доме. Если запрет нарушить и навести чистоту, в кошельке целый год будет так же чисто.
Нельзя 16 августа выяснять отношения и ссориться. Это может привести к тому, что размолвка затянется надолго.
Нельзя 16 августа открывать в доме окна, ведь Вихревей несет с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.
Нельзя выносить мусор из дома.
Приметы на 16 августа
Если дует сильный ветер, то зима будет холодной.
Если облака выстроились в одну линию, то к ветряной погоде.
Если работать в поле и огороде, то ждать хороший урожай.
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