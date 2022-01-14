Приметы на 15 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Считалось, если женщина в Сильвестров день споткнется о кошку, стоит ждать тяжелых дней.
15 января церковь почитает память святого Сильвестра. Святой был покровителем домашних птиц.
В этого дня люди старались чаще заботится о домашней птице. Хозяйки готовили различные блюда из курицы, и делали пирожки с яйцами.
Если в семье кто то сильно болеет, то самое время обратиться за помощью. Считалось, что святой поможет избавиться от недуга в ближайшее время.
15 января можно погадать и узнать, какой будет погода в ближайший год. Стоит очистить 12 луковиц, при этом нельзя было плакать. Каждую присыпали щепоткой соли и положить у окна.
С самого утра посмотреть на каждую луковицу. Где образовалась влага, такой по счету месяц и будет дождливым.
Что нельзя делать 15 января
Нельзя 15 января поднимать куриное перо. Можно лишиться счастья на весь год.
Нельзя 15 января ходить в салон красоты. Под запретом стрижки и покраски.
Нельзя 15 января рассказывать никому свои сны. Если вам приснилась курица, это к достатку.
Нельзя 15 января убирать в доме.
Приметы на 15 января
Если яркие звезды на небе 15 января, то скоро будет суровый мороз.
Если мороз 15 января стоит, то скоро будет метель.
Если петух начинают петь в ранние часы, то вскоре будет оттепели.
Читайте также:
- Какие привычки предвещают успех и богатство в доме
- Что нельзя делать с деньгами: какие привычки привлекают бедность и богатство
- Какие привычки несут опасность в дом и беду