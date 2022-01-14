Приметы на 15 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 15 января / pixabay

15 января церковь почитает память святого Сильвестра. Святой был покровителем домашних птиц.

В этого дня люди старались чаще заботится о домашней птице. Хозяйки готовили различные блюда из курицы, и делали пирожки с яйцами.

Если в семье кто то сильно болеет, то самое время обратиться за помощью. Считалось, что святой поможет избавиться от недуга в ближайшее время.

15 января можно погадать и узнать, какой будет погода в ближайший год. Стоит очистить 12 луковиц, при этом нельзя было плакать. Каждую присыпали щепоткой соли и положить у окна.

С самого утра посмотреть на каждую луковицу. Где образовалась влага, такой по счету месяц и будет дождливым.

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Что нельзя делать 15 января

Нельзя 15 января поднимать куриное перо. Можно лишиться счастья на весь год.

Нельзя 15 января ходить в салон красоты. Под запретом стрижки и покраски.

Нельзя 15 января рассказывать никому свои сны. Если вам приснилась курица, это к достатку.

Нельзя 15 января убирать в доме.

Приметы на 15 января

Если яркие звезды на небе 15 января, то скоро будет суровый мороз.

Если мороз 15 января стоит, то скоро будет метель.

Если петух начинают петь в ранние часы, то вскоре будет оттепели.

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