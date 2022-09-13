Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впустить

Что нельзя делать 15 сентября / goodfon.ru

15 сентября церковь почитает память праведника Мамонтия, а также родителей мученика Феодота и Руфину. В народе праздник называли День Мамонтия, или Мамонт Овчарник.

Женщины в этот день готовили богатые угощения с главными блюдами, проводили особые обряды и соблюдали определенные правила, чтобы не навлечь на себя проблем и неудач.

В День Мамонтия люди не выводили домашних животных со двора, иначе коза или корова может заболеть.

Что нельзя делать 15 сентября

Нельзя 15 сентября босыми ногами ходить по траве. Змеи в это время очень активны и могут укусить.

Нельзя 15 сентября есть молочные продукты. Можно навлечь на себя несчастья.

Нельзя 15 сентября отказывать в помощи.

Нельзя 15 сентября бездельничать.

Приметы на 15 сентября

Если на Овчарника будет красный закат, то вскоре придут морозы.

Если в этот день пойдет дождь, то осенью осадков будет мало.

Если в День Мамонтия купит важную вещь, то вскоре можно лишиться ее.

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