Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впустить

Как привлечь удачу и что нужно сделать 15 сентября.
15 сентября церковь почитает память праведника Мамонтия, а также родителей мученика Феодота и Руфину. В народе праздник называли День Мамонтия, или Мамонт Овчарник.
Женщины в этот день готовили богатые угощения с главными блюдами, проводили особые обряды и соблюдали определенные правила, чтобы не навлечь на себя проблем и неудач.
В День Мамонтия люди не выводили домашних животных со двора, иначе коза или корова может заболеть.
Что нельзя делать 15 сентября
Нельзя 15 сентября босыми ногами ходить по траве. Змеи в это время очень активны и могут укусить.
Нельзя 15 сентября есть молочные продукты. Можно навлечь на себя несчастья.
Нельзя 15 сентября отказывать в помощи.
Нельзя 15 сентября бездельничать.
Приметы на 15 сентября
Если на Овчарника будет красный закат, то вскоре придут морозы.
Если в этот день пойдет дождь, то осенью осадков будет мало.
Если в День Мамонтия купит важную вещь, то вскоре можно лишиться ее.
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