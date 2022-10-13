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Приметы на 15 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы счастье в дом привлечь

13 октября 2022, 23:00

Что нельзя делать 15 октября и как не попасть в беду.

осень, приметы
Что нельзя делать 15 октября / goodfon.ru

15 октября церковь почитает память святых мучеников Киприана и Иустину Антиохийских и Феоктиста. В народе праздник имеет название Киприанов день.

Верили, что эта дата считается полной опасностей. По поверьям в этот день нечистая сила особенно активничает и пытается причинить максимальный вред людям.

Женщины заканчивали делать заготовки на зиму и верили, что можно привлечь таким образом удачу.

Девушки в этот день просили у святых здоровья и удачи на будущий год.

Обязательно нужно было 15 октября приготовить вкусный и пышный стол, чтобы весь год не знать проблем и бед.

Что нельзя делать 15 октября

Нельзя 15 октября употреблять спиртное. Может случится большая беда.

Нельзя 15 октября пускать в дом чужих людей. Можно привлечь болезни.

Нельзя 15 октября людям с болезнями выходить из дома.

Нельзя 15 октября трогать чужих животных.

Нельзя 15 октября оставлять маленьких детей без присмотра.

Приметы на 15 октября

Если 15 октября появился иней, то установится солнечная сухая погода.

Если холодный ветер с дождями в праздничный день, то ждать сильные морозы зимой.

Если в Киприанов день листья с деревьев быстро опадает, то значит нужно ждать скорых холодов и ненастья.

Если в этот день выпал снег, то зима придет совсем скоро.

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