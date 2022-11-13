Приметы на 15 ноября: какие 2 вещи нельзя делать в самый неприятный день месяца

Что нельзя делать 15 ноября / goodfon.ru

15 ноября церковь почитает память великих мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста.

В народе отмечали праздник Житницы. Сегодня был в почете огонь, а загаданное желание обязательно могло сбыться.

15 ноября в доме нужно зажечь свечу. Считалось, что она обретет силу и привлечет удачу.

Загаданное в этот день желание обязательно сбудется. Поэтому день отлично подходит для того, чтобы строить планы, думать о будущем.

До захода солнца нужно обязательно попросить прощения у людей, которых обидели, оскорбили или дали пустое обещание. Тогда в вашей жизни все наладится.

15 ноября можно покупать одежду. Важно 15 ноября сделать генеральную уборку в доме.

Этот день не самый удачный день для общения с кем-либо. Держитесь в этот день подальше от посторонних.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя 15 ноября отправляться в дальние поездки. Можно только навредить себе.

Нельзя 15 ноября ссориться, обижать и конфликтовать с людьми. Можно навлечь большие неприятности.

Нельзя 15 ноября отдавать долги.

Приметы на 15 ноября

Если снег идет в этот день, то зима будет морозной и снежной.

Если пасмурная погода и сырость, то в скором времени будет потепление.

Если сильный дождь, то зима будет очень холодной.

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