Приметы на 15 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 15 июня / pixabay

15 июня церковь почитает память патриарха Никифора, который родился в Константинополе в семье императорского секретаря.

Праздник имеет довольно много названий, каждое из которых происходило из мифов и легенд об этом магическом дне: Русалочья неделя, Вьюнец, Кукушка, Духов день, Вьюнин, Семик, Никифор Дубодер.

15 июня молодые люди собиралась толпой и ходила по улицам с песнями о молодоженах. Гуляния посвящали приходу настоящего лета.

Также в этот день начинаются сборы первых овощей, зелени, клубники и ранней черешни.

Чтобы привлечь в дом благополучие и деньги, пекли караваи и украшали дом веточками березы.

Что нельзя делать 15 июня

Нельзя 15 июня повышать голос и кричать на близких.

Нельзя 15 июня пользоваться острыми предметами.

Нельзя 15 июня плакать и жаловаться.

Нельзя 15 июня плохо вспоминать об умерших.

Приметы на 15 июня

Если утром и ночью тихая погода, то жара будет стоять еще долго.

Если воробьи дерутся и резвятся, то ждать сильного пекла.

Если ветер сильный, то скоро будет ливень.

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