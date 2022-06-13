Приметы на 15 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нужно сделать 15 июня, чтобы привлечь в дом благополучие и деньги.
15 июня церковь почитает память патриарха Никифора, который родился в Константинополе в семье императорского секретаря.
Праздник имеет довольно много названий, каждое из которых происходило из мифов и легенд об этом магическом дне: Русалочья неделя, Вьюнец, Кукушка, Духов день, Вьюнин, Семик, Никифор Дубодер.
15 июня молодые люди собиралась толпой и ходила по улицам с песнями о молодоженах. Гуляния посвящали приходу настоящего лета.
Также в этот день начинаются сборы первых овощей, зелени, клубники и ранней черешни.
Чтобы привлечь в дом благополучие и деньги, пекли караваи и украшали дом веточками березы.
Что нельзя делать 15 июня
Нельзя 15 июня повышать голос и кричать на близких.
Нельзя 15 июня пользоваться острыми предметами.
Нельзя 15 июня плакать и жаловаться.
Нельзя 15 июня плохо вспоминать об умерших.
Приметы на 15 июня
Если утром и ночью тихая погода, то жара будет стоять еще долго.
Если воробьи дерутся и резвятся, то ждать сильного пекла.
Если ветер сильный, то скоро будет ливень.
Читайте также:
- Самый простой и легкий летний ужин из 3 ингредиентов, который любят долгожители: рецепт за 10 минут
- Хрустящие огурцы в капустных листьях на зиму: невероятно простой рецепт
- Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пион