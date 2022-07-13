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Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

13 июля 2022, 20:10

Что стоит сделать 15 июля, чтобы привлечь удачу.

лето, приметы,
Что нельзя делать 15 июля / goodfon.ru

15 июля церковь почитает память святого Фотия. Наши предки в эту дату обычно начинали собирать различные сорта вишни.

Хозяйки старались приготовить варенье из вишни, сделать вареники с вишней и испечь пирог.

В этот день приглашали гостей в дом и веселились.

15 июля принято сажать березу возле дома - верили, что это дерево защищает людей и жилья от нечистой силы.

Что нельзя делать 15 июля

Нельзя 15 июля убирать и стирать.

Нельзя 15 июля работать в поле.

Нельзя 15 июля переезжать и планировать дальние поездки.

Приметы на 15 июля

Если на деревьях появились желтые листья, то будет ранняя зима.

Если на Берегиню запланировать завершения дела, то оно непременно будет удачным.

Если много звезд в небе 15 июля, то день будет ясным.

Если после дождя быстро подсыхает асфальт, то к затяжной непогоде.

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