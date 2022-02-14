Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в беду

Что нельзя делать 15 февраля / pixabay

15 февраля церковь отмечает большой праздник Сретение Господне. Считалось что на Сретение – это первая встреча зимы и весны.

Люди собирали воду с сосулек – она считалась целебной, почти такой же священной, как и крещенская.

Хозяйки пекли пирожки в виде жаворонков в знак того, что тёплые времена года наступают.

Люди по погоде предвещали, какой будет весна и урожай.

На Сретение делали специальную куклу-оберегу которой просили благополучия, любви и счастья. Чтобы лето выдалось погожим и уродился хороший урожай, куклу сжигали после заката.

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Принято 15 февраля ходить в церковь и освятить свечи, которые хранили весь год. Эти свечи, считал народ, могут защитить от многих бед.

Что нельзя делать 15 февраля на Сретение Господне

Нельзя 15 февраля отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя 15 февраля заниматься тяжелой работой по хозяйству.

Нельзя 15 февраля устраивать скандалы.

Нельзя 15 февраля унывать и ругать себя. Нельзя 15 февраля оставлять деньги на обеденном столе. Нарушителей запрета ждет неудача.

Приметы на 15 февраля Сретение Господне

Если на Сретение тепло, то и весна придет рано.

Если 15 февраля холодно, то и весна окажется такой же.

Если снегопад 15 февраля, то ждать частые дожди в следующие три месяца.

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