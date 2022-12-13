Приметы на 15 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы привлечь богатство

Как привлечь удачу 15 декабря и что нельзя делать, чтобы беду не привлечь в дом.

Что нельзя делать 15 декабря / goodfon.ru

15 декабря церковь почитает память святого пророка Аввакума, который считается восьмым из 12-ти малых пророков.

Люди верили, что сегодня нужно сходить в церковь и попросить святого привлечь в дом достаток.

Женщины в этот делали домашнюю работу, а молодые девушки собираются на посиделки. Можно было шить, вязать и вышивать.

Также в этот день наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у детей.

Что нельзя делать 15 декабря

Нельзя 15 декабря поднимать предметы, которые найдете на земле, в том числе и деньги. Вместе с такой находкой в дом можно принести чужие беды и несчастья.

Нельзя 15 декабря делиться своими секретами и планами на будущее.

Нельзя 15 декабря лениться и забрасывать уже начатые дела.

Нельзя 15 декабря стричь ногти и делать маникюр.

Приметы на 15 декабря

Если в этот день выпадет много снега, то будет хороший урожай.

Если на Авакума плохая погода, то она продержится до конца января.

Если кошка все время спит, то быть морозам.

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