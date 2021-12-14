Приметы на 15 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Все новы начинания 15 декабря лучше отложить на следующий день.
15 декабря почитают пророка Аввакума, и как в любой народный праздник этот день полон примет и запретов.
Девушки в этот день собирались с подругами, устраивали посиделки и занимались рукоделием. Разрешено шить, вязать и делать различные заготовки.
Женщины в этот день оберегали детей и старались помочь во всем. Готовились также к Новому году, делали различные соления и убирали в доме.
Что нельзя делать 15 декабря
Нельзя много говорить 15 декабря. Ничего никому не рассказывайте в этот день, особенно про других людей. Ваши слова могут навлечь беду на тех, о ком вы говорите.
Ничего не поднимайте с земли и пола 15 декабря. Подобранные вещи могут принести несчастье и потери.
Нельзя много работать 15 декабря, но и бездельничать не рекомендуется.
Приметы на 15 декабря
Если вороны сильно раскаркались на Аввакумов день, то скоро будет снегопад.
Если в ночь на 15 декабря луна не ясная, а словно в тумане, то днем ждите метель.
Если начался обильный снег, то будет урожайный будущий год.
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