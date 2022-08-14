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Приметы на 15 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу и деньги привлечь

14 августа 2022, 14:55

Что нельзя делать 15 августа и как не попасть в беду.

лето, приметы
Что нельзя делать 15 августа / goodfon.ru

15 августа церковь почитает память Стефана Первомученика, которого называют покровителем лошадей. В народе праздник именуют Степановым днем, и у него есть свои особенности.

В этот день молились святому о здоровье и защите животных. Считалось, что те, у кого в хозяйстве есть лошади, могут привлечь в этот день в дом большую удачу.

По одной из традиций было принято плести Степанов Венок. Его делают из таких растений как божьи слезки, клевер, мята, пижма, ромашка.

Такой оберег может принести в дом деньги, мир, согласие.

Чтобы сохранить красоту и здоровье, умывались серебряной водой. В графин бросали серебряную монетку и отстаивали воду всю ночь.

Что нельзя делать 15 августа

Нельзя 15 августа кричать и устраивать шумные вечеринки. Посколько начался Успенский и очень строгий пост.

Нельзя 15 августа переедать. Можно навлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 15 августа брать и давать деньги в долг.

Приметы на 15 августа

Если идет дождь 15 августа, то будет богатый урожай картошки.

Если кошка спит сутки, то ждать нелетную погоду.

Если квакают громко лягушки, то ждать тепла.

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