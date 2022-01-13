Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в беду

Что нельзя делать 14 января / pixabay

14 января церковь почитает память святого Василия. Также в этот день в Украине отмечают Старый Новый год.

Василий является покровителем свиней, а потому 14 января молятся за то, чтобы домашние животные не болели. В День Василия Великого идет перекличка с Рождественскими колядами, поэтому молодежь по обычаю ходит по домам, щедруя и собирая вкусности.

Также 14 января в православной церкви отмечается Обрезание Господне.

Утром, 14 января, каждому члену семьи стоит скушать по одной ложке праздничной кутьи.

Если каша 14 января горчит – ждите дурных новостей. Чтобы плохие предсказания не сбылись, горшок с кашей выбрасывали в прорубь.

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Кстати, что девушек Васильев день был весьма важным, считалось, что гадания на Васильев день всегда сбываются.

Что нельзя делать на день Василия 14 января и Старый Новый год

Нельзя 14 января произносить слово "тринадцать".

Нельзя 14 января обижаться и быть злопамятным.

Нельзя 14 января ссориться и ругаться.

Нельзя 14 января на Старый Новый год давать в долг, иначе весь год вы будете должником.

Нельзя 14 января в дом пускать первой женщину. Можно привлечь неудачи.

Нельзя 14 января одевать темную и грязную одежду.

Нельзя 14 января вечером выносить мусор.

Приметы на 14 января

Если в этот день идет дождь, то на Пасху будет снег.

Если гололед на дорогах, то к богатому урожаю.

Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна поздней.

Оттепель в этот день предвещает холодную погоду летом.

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