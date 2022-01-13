Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в беду

Важные приметы и запреты на Васильев день и Старый Новый год.
14 января церковь почитает память святого Василия. Также в этот день в Украине отмечают Старый Новый год.
Василий является покровителем свиней, а потому 14 января молятся за то, чтобы домашние животные не болели. В День Василия Великого идет перекличка с Рождественскими колядами, поэтому молодежь по обычаю ходит по домам, щедруя и собирая вкусности.
Также 14 января в православной церкви отмечается Обрезание Господне.
Утром, 14 января, каждому члену семьи стоит скушать по одной ложке праздничной кутьи.
Если каша 14 января горчит – ждите дурных новостей. Чтобы плохие предсказания не сбылись, горшок с кашей выбрасывали в прорубь.
Кстати, что девушек Васильев день был весьма важным, считалось, что гадания на Васильев день всегда сбываются.
Что нельзя делать на день Василия 14 января и Старый Новый год
Нельзя 14 января произносить слово "тринадцать".
Нельзя 14 января обижаться и быть злопамятным.
Нельзя 14 января ссориться и ругаться.
Нельзя 14 января на Старый Новый год давать в долг, иначе весь год вы будете должником.
Нельзя 14 января в дом пускать первой женщину. Можно привлечь неудачи.
Нельзя 14 января одевать темную и грязную одежду.
Нельзя 14 января вечером выносить мусор.
Приметы на 14 января
Если в этот день идет дождь, то на Пасху будет снег.
Если гололед на дорогах, то к богатому урожаю.
Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна поздней.
Оттепель в этот день предвещает холодную погоду летом.
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