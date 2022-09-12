Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерять

Что нельзя делать 14 сентября / pixabay

14 сентября церковь отмечает День Церковного новолетия, которое иначе называют "началом индикта". Кроме того, отмечается День Симеона Столпника.

Раньше верили, что с этого дня начинается "старое бабье лето".

Семин день начинали с разведения нового огня. Хозяева готовились к зиме. Убирали, ремонтировали и старались доделать все к холодам.

Хозяйки готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей.

В Семин день считалось хорошей приметой совершить новоселье - верили, что тогда в новом жилище всегда будет достаток и мир в семье. Верили, чем сытнее удастся отпраздновать переезд в новый дом, тем больше добра в нем и останется от многолюдного пиршества.

Что нельзя делать 14 сентября

Нельзя 14 сентября есть рыбу, особенно угрей.

Нельзя 14 сентября купаться в водоемах.

Нельзя 14 сентября давать деньги в долг.

Нельзя 14 сентября ругаться и кричать на детей.

Нельзя 14 сентября рассказывать о своих мечтах и планах.

Приметы на 14 сентября

Если день будет ясным и теплым, то такими же будут осень и зима.

Если пойдет дождь, то осень будет дождливой.

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