Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерять

Как привлечь удачу и большое везение 14 сентября и что нужно сделать.
14 сентября церковь отмечает День Церковного новолетия, которое иначе называют "началом индикта". Кроме того, отмечается День Симеона Столпника.
Раньше верили, что с этого дня начинается "старое бабье лето".
Семин день начинали с разведения нового огня. Хозяева готовились к зиме. Убирали, ремонтировали и старались доделать все к холодам.
Хозяйки готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей.
В Семин день считалось хорошей приметой совершить новоселье - верили, что тогда в новом жилище всегда будет достаток и мир в семье. Верили, чем сытнее удастся отпраздновать переезд в новый дом, тем больше добра в нем и останется от многолюдного пиршества.
Что нельзя делать 14 сентября
Нельзя 14 сентября есть рыбу, особенно угрей.
Нельзя 14 сентября купаться в водоемах.
Нельзя 14 сентября давать деньги в долг.
Нельзя 14 сентября ругаться и кричать на детей.
Нельзя 14 сентября рассказывать о своих мечтах и планах.
Приметы на 14 сентября
Если день будет ясным и теплым, то такими же будут осень и зима.
Если пойдет дождь, то осень будет дождливой.
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