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Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечь

11 октября 2022, 18:25

Как привлечь удачу на Покров Пресвятой Богородицы и что нельзя делать.

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Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы / goodfon.ru

14 октября церковь почитает большой праздник Покров Пресвятой Богородицы. Этот великий православный праздник связан со встречей осени и зимы.

В этот особенный день существует множество примет, запретов и традиций, о которых важно знать и помнить.

Традиции на Покров Пресвятой Богородицы 2022

С Покровом 14 октября завершались все сельськохозяйственные работы, люди готовились к зиме, устраивали шумные народные гуляния и ярмарки.

Женщины обязательно наводили порядки в доме до Покрова 14 октября.

Особое внимание уделяли растопке печи. Считалось, что если на Покров истопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло. Веточками яблони и вишни окуривали дом для благополучия и удачи.

Также на Покров пекли блины, и обносили ими углы, чтобы задобрить домового. Вечером устраивали застолья и гулянья. В этот день тоже нужно делать дары бедным и сиротам.

Молодые девушки 14 октября на Покров ходили в церковь. Просили найти хорошего мужа и обрести счастливую семью.

В церкви у Богородицы просили здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Если это делать, в течение всего года Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее своим покровом.

Что нельзя делать 14 октября Покрова Пресвятой Богородицы

Нельзя 14 октября работать по дому. Убирать, стирать, шить.

Нельзя 14 октября долго стоять у плиты и готовить блюда.

Нельзя 14 октября ругаться, сквернословить, употреблять спиртное.

Нельзя 14 октября одалживать деньги и просить взаймы.

Нельзя 14 октября стричь ногти.

Приметы на 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы

Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий.

Если первый снег до Покрова выпадет, то зима нескоро придет.

Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.

Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.

Если сыграть свадьбу на Покров, то молодые будут жить душа в душу.

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