УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 14 ноября: какие 2 вещи важно сделать в этот день, чтобы деньги привлечь

12 ноября 2022, 20:10

Что нельзя делать 14 ноября и как привлечь удачу в этот день.

осень, приметы
Что нельзя делать 14 ноября / goodfon.ru

14 ноября церковь почитает память святых-чудотворцев Козьмы и Демьяна. Верили, что святые Козьма и Демьян могут излечить тяжелые болезни.

Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Курица в данном случае символизировала счастье, плодородие, довольство.

Святым в этот день можно молиться за здоровье всех своих близких и мир в доме. А девушки перед свадьбой просили Козьму и Демьяна о крепкой и счастливой семье.

Младший член семьи мог съесть в этот день куриное сердце, чтобы быть целый год здоровым.

Что нельзя делать 14 ноября

Нельзя выливать воду на улицу, после того как вы покупали младенца.

Нельзя 14 ноября лениться и бездельничать.

Нельзя 14 ноября тратить много денег. Можно бедность привлечь.

Приметы на 14 ноября

Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие.

Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, то реализуйте ее. Она скорее всего удачная.

Если курица снесла яйца 14 ноября, то они целебные.

Если теплый день, то зима наступит только в декабре.

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:56

Клянчил ракеты и оружие: Путин провел важный разговор с президентом Ирана

20:43

ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области - ЗеленскийВидео

20:16

Для Лорак дна нет: в сети появилась новогодняя афиша предательницы

20:10

Приметы на 14 ноября: какие 2 вещи важно сделать в этот день, чтобы деньги привлечьВидео

20:07

Россия провалилась: в Британии отреагировали на побег оккупантов из ХерсонаВидео

Реклама
19:55

Гороскоп на завтра 13 ноября 2022: Рыбам – споры, Тельцам – работа над ошибками

19:45

Без света от 6 до 7 часов: в Киеве увеличивают продолжительность отключения электроэнергииВидео

19:23

Куда использовать старое варенье: много новых способов

19:20

Путина могут объявить безумцем и физически изолироватьмнение

18:59

В Украину несется снегопад и мороз -8: синоптики назвали самый холодный день ноябряВидео

18:36

Кому повезет в 2023 году: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы карманы лопнули от денегВидео

17:59

Жданов рассказал, какие неприятные сюрпризы могут ждать украинские войска в ХерсонеВидео

17:53

"Нападаете" на Путина: Эрдоган оскандалился заявлением и поддержал РоссиюВидео

17:51

Не пережил потерю семьи хозяев: умер пес Крым, контуженный в результате удара РФ по ДнепруВидео

17:30

Как правильно выбрать сало: невероятные хитрости, о которых мало кто догадываетсяВидео

17:17

Янина Соколова рассказала о своем разводе и заинтриговала снимком с Андреем ХлывнюкомВидео

17:12

ВСУ идут вперед: на Луганщине освобождены 11 населенных пунктовВидео

17:06

В Беларуси устроили истерику, что Украина строит стену на границеВидео

16:41

"Моя любовь и энергия": Зеленский рассказал об отношениях с женой Еленой во время войныВидео

16:29

Невероятный интеллект: шесть имен, чьи владелицы отличаются острым умомВидео

Реклама
16:28

Сейчас ни о каких переговорах Украины и России не может быть и речи: Жданов объяснил причинуВидео

16:10

Приметы на 13 ноября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не окунуться в бедуВидео

16:09

Таролог спрогнозировала, когда ВСУ должны будут освободить ЛуганщинуВидео

15:54

РФ покупает в Иране баллистические ракеты: в разведке раскрыли деталиВидео

15:52

Жданов назвал единственное условие, при котором оккупанты взорвут Каховскую ГЭС

15:49

Ротару отреагировала на возвращение Херсона

15:41

В России скандал: знаменитая чемпионка мира сбежала из страны и отказалась выступать за родину

15:14

Перед отключением света люди кладут свечку в морозику: зачем они так делают

15:08

"Нам присуща человеческая доброта": Медведев объяснил, почему РФ не применила ядерное оружие

15:00

Потрясающая бюджетная закуска, которую готовить 5 минут: рецепт всего за 100 гривенВидео

14:52

Почти анорексия: Иванка Трамп испугала своей худобой

14:45

"Мне нужен сильный мужчина": Долина заговорила о романе с 59-летним женатым бизнесменом

14:28

"Год будет жестоким и кровавым": в NYT назвали вероятные направления контрнаступления ВСУВидео

14:27

"Как и говорил Кирилл Буданов": эксперт рассказал, куда после Херсонщины будут бить ВСУВидео

13:56

"Большой спектр партнеров": Киркоров рассказал, с кем он спит

13:50

"Русский мир умер": Подоляк заявил о провале планов Кремля в УкраинеВидео

13:18

В Швеции анонсировали решение о передаче Украине современных систем вооружения

12:41

"Форсировать Днепр не будем": эксперт спрогнозировал, как ВСУ будут освобождать левобережье ХерсонщиныВидео

12:35

Зачем ставить в холодильник тарелку с водкой: секрет опытных хозяек

12:25

Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября 2022: Тельцам - разочарование, а Рыбам – возвращение в прошлое

Реклама
11:57

Добровольцем пошел защищать Украину: под Бахмутом погиб украинский чемпион по кикбоксингу

11:40

Все ради Пугачевой: Киркоров заключил невыгодную для себя сделкуВидео

11:17

"Сносят памятники Пушкину, почему меня никто не зовет": Дантес блеснул остроумиемВидео

11:12

Эксперт объяснил, как ВСУ удалось быстро продвинуться и освободить ХерсонВидео

10:55

РФ может массированно ударить по Украине во время проведения саммита G20 - Воздушные силы ВСУВидео

10:34

Проехал 7000 км, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали футболиста-оккупанта из России

10:32

Офицер военкомата рассказал, получают ли они планы по числу людей, которых нужно призватьВидео

10:29

Начштаба УДА объяснил важность освобождения ХерсонаВидео

10:00

"Это очень страшно": Киркорову экстренно сделали операцию на сердце

09:57

Военный эксперт рассказал, как освобождение Херсона изменит ситуацию под ЗапорожьемВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять