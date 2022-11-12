Приметы на 14 ноября: какие 2 вещи важно сделать в этот день, чтобы деньги привлечь

Что нельзя делать 14 ноября / goodfon.ru

14 ноября церковь почитает память святых-чудотворцев Козьмы и Демьяна. Верили, что святые Козьма и Демьян могут излечить тяжелые болезни.

Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Курица в данном случае символизировала счастье, плодородие, довольство.

Святым в этот день можно молиться за здоровье всех своих близких и мир в доме. А девушки перед свадьбой просили Козьму и Демьяна о крепкой и счастливой семье.

Младший член семьи мог съесть в этот день куриное сердце, чтобы быть целый год здоровым.

Что нельзя делать 14 ноября

Нельзя выливать воду на улицу, после того как вы покупали младенца.

Нельзя 14 ноября лениться и бездельничать.

Нельзя 14 ноября тратить много денег. Можно бедность привлечь.

Приметы на 14 ноября

Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие.

Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, то реализуйте ее. Она скорее всего удачная.

Если курица снесла яйца 14 ноября, то они целебные.

Если теплый день, то зима наступит только в декабре.

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