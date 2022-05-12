Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 14 мая / pixabay

14 мая церковь почитает память пророка Иеремии. Еще этот день называли Еремеев день.

В это время шли важнейшие сельские работы. Потому люди просили здоровья и хорошего урожая.

14 мая судили по луне, стоит ли работать на земле. Если она была растущей – самое время приступать к работам.

Если шла на убыль, то полевые работы будут неудачными. Если день приходился на полнолуние, наставал срок для посева пшеницы и ржи.

Что нельзя делать 14 мая

Нельзя 14 мая утром сеять. Можно только после обеда.

Нельзя сидеть дома и бездельничать.

Нельзя 14 мая грустить и тосковать.

Нельзя 14 мая злиться и ругаться с близкими.

Нельзя 14 мая ходить на рыбалку и есть рыбу.

Нельзя начинать важные финансовые переговоры.

Нельзя 14 мая пересаживать цветы.

Приметы на 14 мая

Если солнце при восходе ясное, то и лето будет таким же.

Если день пасмурный и холодный, то зима будет морозной.

Если вечерняя роса, то к хорошей погоде на следующий день.

Если муравьи суетились в муравейнике, то ожидается ненастная погода, которая простоит почти месяц.

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