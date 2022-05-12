Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Сегодня нельзя одалживать деньги и проводить важные встречи.
14 мая церковь почитает память пророка Иеремии. Еще этот день называли Еремеев день.
В это время шли важнейшие сельские работы. Потому люди просили здоровья и хорошего урожая.
14 мая судили по луне, стоит ли работать на земле. Если она была растущей – самое время приступать к работам.
Если шла на убыль, то полевые работы будут неудачными. Если день приходился на полнолуние, наставал срок для посева пшеницы и ржи.
Что нельзя делать 14 мая
Нельзя 14 мая утром сеять. Можно только после обеда.
Нельзя сидеть дома и бездельничать.
Нельзя 14 мая грустить и тосковать.
Нельзя 14 мая злиться и ругаться с близкими.
Нельзя 14 мая ходить на рыбалку и есть рыбу.
Нельзя начинать важные финансовые переговоры.
Нельзя 14 мая пересаживать цветы.
Приметы на 14 мая
Если солнце при восходе ясное, то и лето будет таким же.
Если день пасмурный и холодный, то зима будет морозной.
Если вечерняя роса, то к хорошей погоде на следующий день.
Если муравьи суетились в муравейнике, то ожидается ненастная погода, которая простоит почти месяц.
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