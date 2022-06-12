Приметы на 14 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 14 июня / pixabay

14 июня церковь почитает память святого Иустина Философа, а наши предки начали называть этот праздник Устинов день.

В этот день особое внимание уделяли погоде. Если в этот праздник было солнце с чистым небом, то быть хорошему урожаю ржи.

Женщины отмечали праздник с любимым мужчиной, то святой их отблагодарит и укрепит отношения.

В этот день было принято готовить различные вкусности с клубникой и первой черешней.

Что нельзя делать 14 июня

Нельзя 14 июня ссориться и конфликтовать.

Нельзя 14 июня мыть голову, иначе в семье будут неприятности.

Нельзя 14 июня ходить на огород в обеденное время. Можно навлечь беду и весь урожай погубить.

Нельзя 14 июня строить заборы. Считалось, если возвести ограду вокруг дома, огорода или поля, это к пожару.

Нельзя 14 июня проводить ремонтные работы, чтобы не навлечь серьезных бед на семью.

Нельзя 14 июня заниматься выпечкой. Можно привлечь бедность.

Нельзя 14 июня отказывать в помощи всем, кто попросит.

Приметы на 14 июня

Если солнце встает на чистом небе, то к хорошему урожаю хлеба.

Если на Устина ветер с запада, то скоро ухудшится погода.

Если бледное солнце утром, то вечером будут осадки.

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