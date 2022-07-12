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Приметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

12 июля 2022, 22:41

Как привлечь удачу и здоровье 14 июля.

лето, приметы
Что нельзя делать 14 июля / goodfon.ru

14 июля церковь почитает память Демьяна и Кузьмы. Верили, что святые исцеляли больных людей.

В этот день стоит сходить в церковь и попросить здоровья близким. Если в доме кто-то болеет, то обязательно нужно выпить святой воды.

Женщины собирали малину и варили варенье. Тот, кто сделает сегодня варенье из малины на зиму, весь год будет здоровым.

Что нельзя делать 14 июля

Нельзя 14 июля кричать и ссориться в доме.

Нельзя 14 июля давать деньги в долг.

Нельзя 14 июля подавать милостыню.

Приметы на 14 июля

Если звезды яркие на небе, то будет непогода.

Если на Демьяна и Кузьму прополоть огород, то сорняков не будет.

Если соловей продолжает петь 14 июля, то лето будет долгим.

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