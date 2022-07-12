Приметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу и здоровье 14 июля.
14 июля церковь почитает память Демьяна и Кузьмы. Верили, что святые исцеляли больных людей.
В этот день стоит сходить в церковь и попросить здоровья близким. Если в доме кто-то болеет, то обязательно нужно выпить святой воды.
Женщины собирали малину и варили варенье. Тот, кто сделает сегодня варенье из малины на зиму, весь год будет здоровым.
Что нельзя делать 14 июля
Нельзя 14 июля кричать и ссориться в доме.
Нельзя 14 июля давать деньги в долг.
Нельзя 14 июля подавать милостыню.
Приметы на 14 июля
Если звезды яркие на небе, то будет непогода.
Если на Демьяна и Кузьму прополоть огород, то сорняков не будет.
Если соловей продолжает петь 14 июля, то лето будет долгим.
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Автор: Маша Тупченко