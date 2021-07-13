УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 14 июля: что нельзя делать

13 июля 2021, 17:13

Женщинам не рекомендуется в этот день работать.

приметы
Что нельзя делать 14 июля / pixabay

14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые были родом из Малой Азии. Братья были искусными врачами, от Господа получили благодатный дар – исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Многих людей они обратили ко Христу.

В этот день устраивали женские сборные пиры – братчины. Хозяйки с самого утра варили общую кашу, для которой каждая приносила, что могла: кто крупу, кто муку, кто сахар, кто соль.

Сначала обращались к святым Косме и Дамиану, предлагали им отведать угощение, а потом уже садились за стол.

Когда каша поспевала, звали: "Кузьма и Демьян, идите есть к нам". Помимо каши на столе были растительные блюда и пиво. Приготовленными кушаньями угощали соседей, знакомых, нищих и странников.

Что нужно сделать 14 июля

В этот день женщины не только ходили по гостям и праздновали, но и успевали работать в огороде и выполнить всю домашнюю работу.

Реклама

Женщины пололи гряды в огороде, собирали первые овощи, вырывали корневые на продажу, занимались сбором красильных трав.

Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.

Покос – тяжелая сельскохозяйственная работа. Крестьяне готовились к нему заранее и всегда с радостью, чтобы не прогневать держателя гроз Илью. В старину было принято женщинам и девушкам на покос особо одеваться. Из сундуков доставались нарядные "покосные" рубахи, вышитые птицами и цветущими травами.

Читайте такжеУкраинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхать

В рубахах преобладали красные и белые цвета – символы жизни, красоты, светлого начала и светоносной силы бога плодородия Ярилы.

Что нельзя делать 14 июля

  • Женщинам не рекомендуется в этот день работать. Необходимо исключить хотя бы тяжелый физический труд, иначе весь год придется в прямом смысле пахать.
  • Если есть выбор, то 14 июля лучше не тратить, а копить. Тогда удастся улучшить финансовое положение. Если же покупок или вложений не избежать, нужно постараться сделать это максимально продумано.
  • Не следует делать предложение руки и сердца. Считается, что даже если в настоящее время в паре царит мир и покой, в браке все окажется ровно наоборот.
  • Запрещено высказывать недовольство и завидовать в эту среду. Подобные эмоции закроют путь к успеху.
  • Яркие и запоминающиеся сны, увиденные в эту ночь, обычно сбываются. Если приснилось что-то запутанное (волосы, нитки, дороги и проч.), нужно пересмотреть свои планы. Скорее всего, им не суждено сбыться.

Приметы на 14 июля

  • Западный ветер приносит дожди.
  • Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.
  • Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
  • Свеча тускло горит – будет дождь.
  • На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
  • Сорока кричит – будет продолжительный зной.
  • Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную датуВ августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату Жена Цекало без лифчика показала грудь перед зеркалом в своей студииЖена Цекало без лифчика показала грудь перед зеркалом в своей студии Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожарыГороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары "Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке Названы 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит головаНазваны 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова

Последние новости

18:35

У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонии

18:20

Арсен Аваков официально подал в отставку

18:00

Мать с двумя детьми выгоняли из железнодорожного вокзала в Запорожье: всему виной дети - они спали Видео

17:56

"Будет вообще жесть": синоптики предупредили о наступлении опасной аномалии в Украине Видео

17:54

Чего ни в коем случае нельзя заказывать в Макдональдс: закуски и напитки Видео

Реклама
17:48

Руками Меркель Россия прокладывает себе путь к Украине мнение

17:46

Выступающая за натуральность и естественную красоту Руслана обколола губы филлером

17:17

Джессика из Холостяка нашла себе парня и показала совместные фото

17:13

Приметы на 14 июля: что нельзя делать Видео

17:06

США устроят крах Северного потока-2: в Нафтогазе назвали сценарий провала газовых планов России

17:02

Фейки Порошенко и оды Зеленскому: Мендель опубликовала новый фрагмент своей книги

17:00

Суд наложил арест на имущество Козака Видео

16:49

В Харькове скончался младенец из-за детской смеси: мать удивила поступком Видео

16:37

Скандал в Запорожье: директор школы обвинила родителей в краже ковра, купленного за их деньги

16:33

Завершились съемки Русалочки с темнокожей актрисой Холли Бэйли

15:59

СМИ объявили о заседании Рады по отставке Авакова

15:56

В Святогорске по программе "Большая стройка" откроют госпиталь для реабилитации военных

15:55

Моргенштерн полностью оправдался за пропаганду наркотиков в песнях

15:55

Тарифы на тепло в Украине резко взлетят: сколько будем платить Видео

15:40

"Это не только собственность России": Зеленский сделал громкое заявление Видео

Реклама
15:30

Милое видео: на курорте в Одессе мужчина спас птичку от жары и стал звездой Видео

15:21

Хрустящие арбузы на зиму: невероятно простой пошаговый рецепт Видео

15:12

В Украине отменяется учеба в старших классах: что делать родителям

15:04

Битва на Троещине: в Киеве смешно подрались велосипедист и водитель грузовика Видео

14:46

Упала в траву, лицо синее: на Винничине автомобиль врезался в коляску с 11-месячной девочкой Видео

14:37

Украинцы все чаще ездят на отечественном электротранспорте

14:28

На Житомирщине военный выстрелил ребенку в спину: подозревают полковника главразведки Видео

14:11

Гороскоп на 14 июля 2021 всех знаков Зодиака: покровительство доброй силы и потеря денег Видео

14:10

Статьи пишет, а говорить не хочет: Зеленский тонко пошутил над Путиным и позвал его на встречу Видео

13:37

Песков заявил, что Путин готов устроить рандеву с Зеленским, но при одном условии Видео

13:35

Даша Квиткова родила сына и показала трогательное фото из роддома

13:12

Зеленский объяснил, почему откладывается его встреча с Путиным, Меркель и Макроном

13:00

Рак кишечника: ученые назвали лекарство, которое может вызвать болезнь Видео

12:50

Марго Робби устала от Харли Квинн и готова бросить роль

12:50

Мощные гарантии для Украины по газу на 10-15 лет: Зеленский поставил условие Западу по запуску СП-2 Видео

12:41

"Зарабатываем копейки – и те забирают": на Житомирщине разгорелась война за чернику Видео

12:03

"Автомагистраль-Юг" ко Дню Независимости восстановит Театральную площадь и фасад оперы в Киеве

12:02

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

11:48

Данилов вместо Авакова: СМИ узнали о планах Банковой по новому главе МВД

11:32

Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать Видео

Реклама
11:30

Alyona Alyona ответила украинцам за скандал из-за песни с русским исполнителем

11:28

Массовое отравление на мясокомбинате в Глобино: пострадали 16 работников Видео

11:21

Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью

11:05

Экономия миллиона кВт-ч электроэнергии в год: повышена энергоэффектиновсть меткомбината Ильича

10:50

"Множит на ноль нашу украинизацию": Ницой снова подвергла жесткой критике футболиста Довбика Видео

10:34

В Винницкой области авто от удара отбросило на обочину, где стояли женщины: две из них погибли

10:24

Голая Анна Богдан произвела фурор и рассказала о своем вдохновении

10:22

Экс-"слуга народа" Шевченко отвесил комплимент Путину и назвал россиян "братским народом"

10:03

Опасная забава: в России туристки сорвались с качелей прямо в каньон Видео

09:50

Жара и удар стихии: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине до конца лета

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять