Приметы на 14 июля: что нельзя делать

Что нельзя делать 14 июля / pixabay

14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые были родом из Малой Азии. Братья были искусными врачами, от Господа получили благодатный дар – исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Многих людей они обратили ко Христу.

В этот день устраивали женские сборные пиры – братчины. Хозяйки с самого утра варили общую кашу, для которой каждая приносила, что могла: кто крупу, кто муку, кто сахар, кто соль.

Сначала обращались к святым Косме и Дамиану, предлагали им отведать угощение, а потом уже садились за стол.

Когда каша поспевала, звали: "Кузьма и Демьян, идите есть к нам". Помимо каши на столе были растительные блюда и пиво. Приготовленными кушаньями угощали соседей, знакомых, нищих и странников.

Что нужно сделать 14 июля

В этот день женщины не только ходили по гостям и праздновали, но и успевали работать в огороде и выполнить всю домашнюю работу.

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Женщины пололи гряды в огороде, собирали первые овощи, вырывали корневые на продажу, занимались сбором красильных трав.

Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.

Покос – тяжелая сельскохозяйственная работа. Крестьяне готовились к нему заранее и всегда с радостью, чтобы не прогневать держателя гроз Илью. В старину было принято женщинам и девушкам на покос особо одеваться. Из сундуков доставались нарядные "покосные" рубахи, вышитые птицами и цветущими травами.

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В рубахах преобладали красные и белые цвета – символы жизни, красоты, светлого начала и светоносной силы бога плодородия Ярилы.

Что нельзя делать 14 июля

Женщинам не рекомендуется в этот день работать. Необходимо исключить хотя бы тяжелый физический труд, иначе весь год придется в прямом смысле пахать.

Если есть выбор, то 14 июля лучше не тратить, а копить. Тогда удастся улучшить финансовое положение. Если же покупок или вложений не избежать, нужно постараться сделать это максимально продумано.

Не следует делать предложение руки и сердца. Считается, что даже если в настоящее время в паре царит мир и покой, в браке все окажется ровно наоборот.

Запрещено высказывать недовольство и завидовать в эту среду. Подобные эмоции закроют путь к успеху.

Яркие и запоминающиеся сны, увиденные в эту ночь, обычно сбываются. Если приснилось что-то запутанное (волосы, нитки, дороги и проч.), нужно пересмотреть свои планы. Скорее всего, им не суждено сбыться.

Приметы на 14 июля