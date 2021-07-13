Приметы на 14 июля: что нельзя делать

Женщинам не рекомендуется в этот день работать.
14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые были родом из Малой Азии. Братья были искусными врачами, от Господа получили благодатный дар – исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Многих людей они обратили ко Христу.
В этот день устраивали женские сборные пиры – братчины. Хозяйки с самого утра варили общую кашу, для которой каждая приносила, что могла: кто крупу, кто муку, кто сахар, кто соль.
Сначала обращались к святым Косме и Дамиану, предлагали им отведать угощение, а потом уже садились за стол.
Когда каша поспевала, звали: "Кузьма и Демьян, идите есть к нам". Помимо каши на столе были растительные блюда и пиво. Приготовленными кушаньями угощали соседей, знакомых, нищих и странников.
Что нужно сделать 14 июля
В этот день женщины не только ходили по гостям и праздновали, но и успевали работать в огороде и выполнить всю домашнюю работу.
Женщины пололи гряды в огороде, собирали первые овощи, вырывали корневые на продажу, занимались сбором красильных трав.
Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.
Покос – тяжелая сельскохозяйственная работа. Крестьяне готовились к нему заранее и всегда с радостью, чтобы не прогневать держателя гроз Илью. В старину было принято женщинам и девушкам на покос особо одеваться. Из сундуков доставались нарядные "покосные" рубахи, вышитые птицами и цветущими травами.
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В рубахах преобладали красные и белые цвета – символы жизни, красоты, светлого начала и светоносной силы бога плодородия Ярилы.
Что нельзя делать 14 июля
- Женщинам не рекомендуется в этот день работать. Необходимо исключить хотя бы тяжелый физический труд, иначе весь год придется в прямом смысле пахать.
- Если есть выбор, то 14 июля лучше не тратить, а копить. Тогда удастся улучшить финансовое положение. Если же покупок или вложений не избежать, нужно постараться сделать это максимально продумано.
- Не следует делать предложение руки и сердца. Считается, что даже если в настоящее время в паре царит мир и покой, в браке все окажется ровно наоборот.
- Запрещено высказывать недовольство и завидовать в эту среду. Подобные эмоции закроют путь к успеху.
- Яркие и запоминающиеся сны, увиденные в эту ночь, обычно сбываются. Если приснилось что-то запутанное (волосы, нитки, дороги и проч.), нужно пересмотреть свои планы. Скорее всего, им не суждено сбыться.
Приметы на 14 июля
- Западный ветер приносит дожди.
- Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.
- Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
- Свеча тускло горит – будет дождь.
- На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
- Сорока кричит – будет продолжительный зной.
- Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.