Приметы на 14 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 14 февраля / goodfon.ru

14 февраля церковь почитает память мученика Трифона (232-250 гг.). Также в этот день отмечают День святого Валентина.

С этого дня проводили свадьбы, венчались и сватались. Считалось, тот кто вступит в брак 14 февраля, будет счастлив всю жизнь.

Молодые девушки 14 февраля молились святому Трифону, чтобы он послал им хорошего жениха.

Замужние пары, которые мечтали иметь ребенка, выходили к берегу реки и бросали в нее букет цветов. После чего просили забеременеть и выносить здорового малыша.

Святой Трифон изображен на иконе с белой птицей в руках или на плече, и не просто так. Он является покровителем птиц и домашних животных.

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Что нельзя делать 14 февраля

Нельзя 14 февраля выяснять отношения. Можно весь год в ссорах провести.

Нельзя 14 февраля грустить и плакать. Можно долго избавляться от проблем.

Нельзя 14 февраля проводить время в одиночестве и затворничестве. Можно весь год самому провести.

Нельзя 14 февраля покупать или лишний раз брать острые предметы. Может случиться несчастье.

Приметы на 14 февраля

Если на Трифона много звезд на небе, то весна будет поздняя.

Если 14 февраля к концу дня небо покроется прозрачными белыми облаками, то погода будет хорошая.

Если снег идет, то к дождливой весне.

Если морозный день, то весна будет поздней и холодной.

Если увидеть падающую звезду, то к теплой весне.

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