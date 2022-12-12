Приметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь беды

14 декабря церковь почитает память святого пророка Наума. По народному поверью, Наум является покровителем знаний, разума и добродетели.
Люди верили, что обучение в этот день будет даваться легко и пригодится в дальнейшей жизни.
Родителям и беременным женщинам стоит в этот день сходить в церковь и помолится, чтобы ребенок хорошо учился и был здоров.
Также прислушивались к советам мудрых людей 14 декабря. Они могут пригодиться в будущем.
Что нельзя делать 14 декабря
Нельзя 14 декабря смотреть в глаза людям, которым подаете милостыню.
Нельзя 14 декабря выходить из дома в темное время суток.
Нельзя 14 декабря ничего отдавать из дома. Можно беду привлечь.
Приметы на 14 декабря
Если ветер с севера, то ждать скоро сильные морозы.
Если звезды переливаются в небе, то будет метель.
Если теплая погода в этот день, то предвещает теплую зиму.
Читайте также:
- Сметают со стола за 5 минут: невозможно вкусные рецепты изысканных блюд на Новый год 2023
- Принесет деньги и большой достаток: рецепт салата на Новый год 2023, который нужно поставить на стол
- Закуска на Новый год 2023, которая разлетается за 2 минуты: самый быстрый рецепт