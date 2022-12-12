Приметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь беды

Что нельзя делать 14 декабря и какие 2 вещи нужно сделать.

Что нельзя делать 14 декабря / goodfon.ru

14 декабря церковь почитает память святого пророка Наума. По народному поверью, Наум является покровителем знаний, разума и добродетели.

Люди верили, что обучение в этот день будет даваться легко и пригодится в дальнейшей жизни.

Родителям и беременным женщинам стоит в этот день сходить в церковь и помолится, чтобы ребенок хорошо учился и был здоров.

Также прислушивались к советам мудрых людей 14 декабря. Они могут пригодиться в будущем.

Что нельзя делать 14 декабря

Нельзя 14 декабря смотреть в глаза людям, которым подаете милостыню.

Нельзя 14 декабря выходить из дома в темное время суток.

Нельзя 14 декабря ничего отдавать из дома. Можно беду привлечь.

Приметы на 14 декабря

Если ветер с севера, то ждать скоро сильные морозы.

Если звезды переливаются в небе, то будет метель.

Если теплая погода в этот день, то предвещает теплую зиму.

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