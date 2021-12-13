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Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день и как не попасть в беду

13 декабря 2021, 16:52

Нельзя 14 декабря смотреть в зеркало и выходить на улицу.

мороз
Что нельзя делать 14 декабря / pixabay

14 декабря церковь почитает святого Наума. В народе это день называли Наума Грамотника.

С этого дня детей начинали учить грамоте, считалось, что это самое благоприятное время для учебы.

Молодые родители ходили в церковь и просили святого о здоровье детей и хорошей судьбе.

Женщины убирали в доме, делали заготовки к Новому году и вязали.

Что нельзя делать 14 декабря в Наумов день

Нельзя 14 декабря много хвалиться. Может произойти конфликт с коллегами.

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Нельзя 14 декабря оставлять открытой книгу. В противном случае все полученные знания улетучиться, абсолютно не отложившись в голове.

Нельзя 14 декабря после важной встречи смотреть в зеркало. Считается, что в таком случае все сказанное станет пустым.

Нельзя 14 декабря выходит на улицу после заката. Считается, что в это время активизируется нечистая сила.

Приметы на 14 декабря в Наумов день

Если 14 декабря ветер с северной стороны, то вскоре будет мороз.

Если звезды кажутся очень блестящими, то к сильному холоду.

Зимние звезды 14 декабря на небе переливаются, то скоро будет вьюга.

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