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Приметы на 13 января: что нельзя делать в день Мелании и Старый Новый год и как не попасть в беду

12 января 2022, 03:40

На Щедрый вечер и Старый Новый год нельзя давать деньги в долг.

Старый Новый год
Что нельзя делать на Старый Новый год / pixabay

13 января церковь почитает память святой Мелании Младшей и Щедрый вечер.

День святой Мелании в народе называется Васильевой колядой или Щедрым вечером. В этот день готовили богатый стол и пышные угощения.

Перед старым Новым годом принято устраивать щедрование. Старались ходить в гости, петь песни и получать угощения.

Хозяйки заранее становились и готовили различные блюда. Обязательно должна быть богатая кутья и узвар.

Щедрый стол приносит хозяевам благополучие и финансовый достаток на весь год. Обязательно готовили вкусный пирог и блюда из свинины.

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Что нельзя делать 13 января на Щедрый вечер и Мелании

Перед Старым Новым годом нельзя брать и давать деньги в долг.

Нельзя 13 января считать мелочь. Можно привлечь беду.

Нельзя 13 января убирать и выносить мусор из дома.

Нельзя 13 января женщинам и девушкам нельзя смотреться в зеркало.

Нельзя 13 января ругаться и носить обиду.

Нельзя произносить число "13" или считать до 13 - это плохой знак.

Нельзя 13 января одевать темную одежду. ​

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Приметы на 13 января в день Мелании

Если ночью на небе много звезд, то будет хороший урожай ягод.

Если погода теплая, то лето будет дождливым.

Если вьюга, то к богатому урожаю орехов.

Если ночь ясная и звездная, то люди будут здоровы и счастливы.

Заболеть на старый Новый год дурная примета.

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