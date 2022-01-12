Приметы на 13 января: что нельзя делать в день Мелании и Старый Новый год и как не попасть в беду

На Щедрый вечер и Старый Новый год нельзя давать деньги в долг.
13 января церковь почитает память святой Мелании Младшей и Щедрый вечер.
День святой Мелании в народе называется Васильевой колядой или Щедрым вечером. В этот день готовили богатый стол и пышные угощения.
Перед старым Новым годом принято устраивать щедрование. Старались ходить в гости, петь песни и получать угощения.
Хозяйки заранее становились и готовили различные блюда. Обязательно должна быть богатая кутья и узвар.
Щедрый стол приносит хозяевам благополучие и финансовый достаток на весь год. Обязательно готовили вкусный пирог и блюда из свинины.
Что нельзя делать 13 января на Щедрый вечер и Мелании
Перед Старым Новым годом нельзя брать и давать деньги в долг.
Нельзя 13 января считать мелочь. Можно привлечь беду.
Нельзя 13 января убирать и выносить мусор из дома.
Нельзя 13 января женщинам и девушкам нельзя смотреться в зеркало.
Нельзя 13 января ругаться и носить обиду.
Нельзя произносить число "13" или считать до 13 - это плохой знак.
Нельзя 13 января одевать темную одежду.
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Приметы на 13 января в день Мелании
Если ночью на небе много звезд, то будет хороший урожай ягод.
Если погода теплая, то лето будет дождливым.
Если вьюга, то к богатому урожаю орехов.
Если ночь ясная и звездная, то люди будут здоровы и счастливы.
Заболеть на старый Новый год дурная примета.
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